Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne komisyon onayı

GEÇTİĞİMİZ günlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu, Alanya'da bir üniversite kurulacağını müjdelemişti. Bu müjde üzerine Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hemen girişimlere başlamıştı. Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak Yükseköğretim Kurulu’nun Alanya’da devlet üniversitesi kurulması için onay vermesini sağladı. Onayın ardından Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin kurulması için kanun teklifini meclise sundu. Teklifin altında Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Milletvekili Sadık Badak ve Gökçen Enç'in de imzası yer aldı. İşte o kanun teklifi, TBMM Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçti.