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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne komisyon onayı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Alanya’da Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin kurulması için sunduğu kanun teklifi, TBMM Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçti

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne komisyon onayı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Alanya’da Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin kurulması için sunduğu kanun teklifi, TBMM Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçti

18 Mart 2015 Çarşamba 13:15
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne komisyon onayı
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GEÇTİĞİMİZ günlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu, Alanya'da bir üniversite kurulacağını müjdelemişti. Bu müjde üzerine Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hemen girişimlere başlamıştı. Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak Yükseköğretim Kurulu’nun Alanya’da devlet üniversitesi kurulması için onay vermesini sağladı. Onayın ardından Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin kurulması için kanun teklifini meclise sundu. Teklifin altında Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Milletvekili Sadık Badak ve Gökçen Enç'in de imzası yer aldı. İşte o kanun teklifi, TBMM Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçti.
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Son Güncelleme: 19.03.2015 08:23
Anahtar Kelimeler:
Alanya Devlet Üniversitesi
Yorumlar
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GÜROL KAYA 2015-03-19 08:55:47

ülkemize ve alanyamıza hayırlı uğurlu olsun.emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler özellikle de alanya işletme fakültesi dekanımız sayın prof.dr.ibrahim güngör hocamıza

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can yüzbaşıoğlu 2015-03-19 09:47:30

e hayırlı olsun diyelim . darısı konaklı ve avsallara hastane ve kreşlere olsun

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