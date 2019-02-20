Alanya Akdağ Projesi'nde sürpriz gelişme

MART ayında Akdağ’da yapılacak olan etkinliğe katılacak misafirlerin, etkinlik alanına kolayca ulaşmaları için yol boyunca yönlendirme tabelalarının eksikliği tespit ettiklerini söyleyen Alanya Akdağ Kayak İhtisas ve Spor Kulübü Başkanı Handan Aydemir, yönlendirme tabelaların yapılması ve konması için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe ile başvuruda bulunulduğunu kaydetti. Aydemir, “İcraat Komisyonu Başkanı Sevil Kurt ile birlikte yaptığımız Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir ve Büyükşehir şefi Ahmet Karagöz ile yapılan görüşmeler neticesinde dün Kızılcaşehir - Hasanöldü Yaylası güzergâhına yönlendirme tabelaları yerleştirildi” dedi.