Alanya Akdağ'da kapsamlı inceleme

17 MART 2018 tarihinde düzenlemeyi planladığı ‘Akdağ Kayak Merkezi Tanıtım Etkinliği’ni Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit düşmesi nedeniyle erteleyen Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü, ertelediği tanıtım etkinliğini geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirdi. Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü Başkanı Handan Aydemir öncülüğünde gerçekleştirilen keşif gezisine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü'nü temsilen Arif Yeni, Alanya Belediyesi’ni temsilen Yasin Kınay, Orman İşletme Müdürlüğü’nü temsilen müdür Yücel Sönmez, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı temsilen Onur Altınsoy ve kulüp üyeleri katıldı. Keşif gezisi sonrası bir değerlendirme yapan kulüp başkanı Handan Aydemir, “Etkinlik için işbirliği içerisinde olduğumuz Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Orman İşletme Müdürlüğü, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği(ALTİD), Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü(AFSAK), Race Tour, Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği, Kollektif Sanatlar ve Davraz Perçemkaya Kayak Odası ile yaptığımız uzun istişareler sonrasında önümüzdeki yıl uygun bir tarihte, daha kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirme kararı aldık" dedi.