Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak
YouTube'dan şaşırtan uygulama!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çikolata ve gazozların içinden cinsel gücü artırıcı ilaçlar çıktı
Çikolata ve gazozların içinden cinsel...
Facebook'tan bir skandal daha! Arama ve mesaj bilgilerini de toplamış
Facebook'tan bir skandal daha!

Alanya Akdağ'da kapsamlı inceleme

Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü, keşif gezisini geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirdi. Kulüp yönetimi, kapsamlı gezinin önümüzdeki yıl yapılmasına karar verdi

Alanya Akdağ'da kapsamlı inceleme

Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü, keşif gezisini geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirdi. Kulüp yönetimi, kapsamlı gezinin önümüzdeki yıl yapılmasına karar verdi

26 Mart 2018 Pazartesi 22:04
Alanya Akdağ'da kapsamlı inceleme
banner404

17 MART 2018 tarihinde düzenlemeyi planladığı ‘Akdağ Kayak Merkezi Tanıtım Etkinliği’ni Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit düşmesi nedeniyle erteleyen Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü, ertelediği tanıtım etkinliğini geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirdi. Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü Başkanı Handan Aydemir öncülüğünde gerçekleştirilen keşif gezisine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü'nü temsilen Arif Yeni, Alanya Belediyesi’ni temsilen Yasin Kınay, Orman İşletme Müdürlüğü’nü temsilen müdür Yücel Sönmez, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı temsilen Onur Altınsoy ve kulüp üyeleri katıldı. Keşif gezisi sonrası bir değerlendirme yapan kulüp başkanı Handan Aydemir, “Etkinlik için işbirliği içerisinde olduğumuz Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Orman İşletme Müdürlüğü, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği(ALTİD), Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü(AFSAK), Race Tour, Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği, Kollektif Sanatlar ve Davraz Perçemkaya Kayak Odası ile yaptığımız uzun istişareler sonrasında önümüzdeki yıl uygun bir tarihte, daha kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirme kararı aldık" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ALANYA Akdağ Kayak İhtisas Spor KulübüHaftasonuKulüp Yönetimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hepsini iç çamaşırının içine saklamış!
Hepsini iç çamaşırının içine saklamış!
Mucize kurtuluş! Bu arabadan sağ çıktı
Mucize kurtuluş! Bu arabadan sağ çıktı
54. Kütüphane Haftası ALKÜ’de kutlandı
54. Kütüphane Haftası ALKÜ’de kutlandı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim