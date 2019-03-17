DÜZENLENEN etkinliğe Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu katılarak Akdağ’ın tanıtımına destek verdi. Akdağ Kayak Merkezi olması için yoga etkinliği düzenlenerek evrene enerji verildi. Karda leğen ile kayma yarışı, karda güreş yarışı, kardan sempatik heykel yarışı etkinlikleri yapıldı.
Leğen birinci etap yarışmasında birinci Fatih Kaygısız, ikinci Serdar Çelik ve üçüncü Gamze Özçelik oldu. Leğen ikinci etap yarışmasında birinci Yusuf Hanergin, ikinci Vildan Rende ve üçüncü Kadir Savıcı oldu. Kar üstünde güreş yarışında birinci Adem Emiroğlu, ikinci Kubilay Karakulak ve üçüncü Ali Sarıdemir oldu. Kardan sempatik heykel yarışında birinci Orhan Kurt, ikinci Soner Gondoloğlu ve üçüncü Mesut Durmaz oldu. Dereceye giren sporcular ödüllerini organizasyon yetkililerinin elinden aldı.
Alanya Akdağ'da 'Festival' coşkusu
Alanya Akdağ Kayak İhtisas ve Spor Kulübü tarafından Alanya’ya bir kayak merkezi kazandırılmak amacıyla Alanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 1. Alanya Akdağ Kayak Festivali, 350 kişinin katılımıyla yapıldı
DÜZENLENEN etkinliğe Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu katılarak Akdağ’ın tanıtımına destek verdi. Akdağ Kayak Merkezi olması için yoga etkinliği düzenlenerek evrene enerji verildi. Karda leğen ile kayma yarışı, karda güreş yarışı, kardan sempatik heykel yarışı etkinlikleri yapıldı.