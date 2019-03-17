Alanya Akdağ'da 'Festival' coşkusu

DÜZENLENEN etkinliğe Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu katılarak Akdağ’ın tanıtımına destek verdi. Akdağ Kayak Merkezi olması için yoga etkinliği düzenlenerek evrene enerji verildi. Karda leğen ile kayma yarışı, karda güreş yarışı, kardan sempatik heykel yarışı etkinlikleri yapıldı.

Leğen birinci etap yarışmasında birinci Fatih Kaygısız, ikinci Serdar Çelik ve üçüncü Gamze Özçelik oldu. Leğen ikinci etap yarışmasında birinci Yusuf Hanergin, ikinci Vildan Rende ve üçüncü Kadir Savıcı oldu. Kar üstünde güreş yarışında birinci Adem Emiroğlu, ikinci Kubilay Karakulak ve üçüncü Ali Sarıdemir oldu. Kardan sempatik heykel yarışında birinci Orhan Kurt, ikinci Soner Gondoloğlu ve üçüncü Mesut Durmaz oldu. Dereceye giren sporcular ödüllerini organizasyon yetkililerinin elinden aldı.