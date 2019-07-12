Alanya Akademik Odalar Grubu'ndan açıklama

ALANYA Akademik Odalar Grubu'nu oluşturan İnşaat Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Veteriner Hekimler Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, İç Mimarlar Odası, Elektrik Mühendisleri Odası temsilcileri, Alanya Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı'na yeniden seçilen Kerim Gökçeoğlu ve yönetim kurulu üyelerine 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular. Bektaş Mahallesi'ndeki Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası binasında bir araya gelen Alanya Akademik Oda temsilcileri Murat Yıldız, Abdullah Akbaş, Kenan Ersoy, Murat Özçelik, Okan Ahmet Yılmaz, Gökhan Sipahioğlu, Ali Aras, Ümit Miroğlu ve Selçuk Topaloğlu, Kerim Gökçeoğlu ve yönetim kurulu üyelerine "Hayırlı uğurlu olsun" dileklerinde bulundular.



'KENTE DAİR SÖYLEYECEKLERİMİZ VAR'



Akademik Odalar Grubu adına yapılan değerlendirmede "Temsil ettiğimiz meslek disiplinlerine göre teknik, sağlık ve eğitim alanlarında yaşamış olduğumuz kente dair hepimizin söyleyecekleri var. Kent sorunları ile ilgili toplumu bilinçlendirmek için akademik odalar olarak zaman zaman görüş ve düşüncelerimizi belirtmemiz gerektiği noktasında ortak düşüncede buluştuk. Bu çerçevede kent yöneticileri ile de bilgi paylaşımı yapmak için bir araya gelmemiz gerekir. Ayrıca son günlerde gündemde olan trafik güvenliği noktasında yapılan çalışmaların önemine vurgu yapmalıyız. Trafikte, turizm sezonunda bir çok yayanın karşıdan karşıya geçerken kazaya kurban gitmesi üzüntü vericidir ve bu nedenle 'Trafikte Önce Yaya' uygulaması kentimiz adına önemli bir gelişmedir. Ayrıca yeni çıkan yasa ve yönetmeliklerin toplum nezdinde daha iyi anlaşılabilmesi adına, temsil ettiğimiz meslek disiplinlerine göre ehil kişiler tarafından kamuoyuna bilgi verilmesi de önemlidir" dendi.