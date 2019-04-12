Alanya Ak Parti'de şok istifa

ALPER KUTAY
İŞTE Özen’in açıklaması; “Bir yıldır görev yaptığım Ak Parti Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevimde Ak Parti davasına hizmet etmekle gurur duydum ve onurlandım. Fakat sağlık sorunlarımdan dolayı görevimi bir başka Ak Parti dava sevdalısı arkadaşıma devretmeyi uygun gördüm.
Bu maraton yarışında bayrağı daha yukarı taşınması adına görevimden istifa ettim. Bilgilerinize arz ederim."
Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 17:47
Ak Partililerin bu davasını anlamış değilim ben.Bu ne sevdaymış böyle? Para,mal,mülk mü acaba sevda dedikleri?