Alanya Ak Parti'de şok istifa

Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı eczacı Gülay Özen sürpriz bir kararla görevinden istifa etti. Seçimden hemen sonra görevi başka bir isme devretmeden istifa eden Özen istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Alanya Ak Parti'de şok istifa
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ALPER KUTAY

İŞTE Özen’in açıklaması; “Bir yıldır görev yaptığım Ak Parti Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevimde Ak Parti davasına hizmet etmekle gurur duydum ve onurlandım. Fakat sağlık sorunlarımdan dolayı görevimi bir başka Ak Parti dava sevdalısı arkadaşıma devretmeyi uygun gördüm.
Bu maraton yarışında bayrağı daha yukarı taşınması adına görevimden istifa ettim. Bilgilerinize arz ederim."

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 17:47
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YORUMLAR
Recep Çetin
Recep Çetin - 1 gün Önce

Ak Partililerin bu davasını anlamış değilim ben.Bu ne sevdaymış böyle? Para,mal,mülk mü acaba sevda dedikleri?

Sırrı semiz
Sırrı semiz - 22 saat Önce

Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi birde sonu var Gülay hanım başarılı ince zarif halkın içinden birisi olarak iyi başkanımızdı ak parti için elinden gelenin en iyisini yaptı ailesinden taviz vererek ilce içinde ve dışında hatta köylere kadar halkın ayağına giden ilk kadın kolları başkanı olarak görevini tamamlamıştır bundan sonra hayatımda başârilar dilerim

Hüseyin isbat
Hüseyin isbat - 1 gün Önce

Sizin için en iyisi olmuş herşeyin helâli

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