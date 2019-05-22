Alanya Ak Parti'de çalışmalar konuşuldu

Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirerek yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi.

Alanya Ak Parti'de çalışmalar konuşuldu
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İLÇE Başkanı Mimar Mustafa Toklu, yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları’nın tam kadro katıldığı toplantıda son günlerde yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. İlçe Teşkilatı’nda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda parti mensuplarına seçimden sonraki süreçte yapılan çalışmalar anlatıldı. Daha sonra ise önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar ele alındı. Ramazan Ayı’nda dur durak bilmeden vatandaşla buluştuklarını belirten Başkan Toklu, “Partide aktif olarak görev alan yönetim kurulu üyelerimiz, kadın ve gençlik kollarımızla bu tür geniş katılımlı yaptığımız toplantıların sayısını arttıracağız. Bu toplantılarda hem yaptığımız çalışmaları masaya yatırma fırsatı buluyor, hem de önümüzdeki dönemde yapılacak olan projelerle ilgili fikir alışverişi yapıyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 22:17
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