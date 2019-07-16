Alanya Ak Gençlik 15 Temmuz’u unutturmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Alanya Ak Parti Gençlik Kolları üyeleri bilgilendirme broşürleri dağıttı ve etkinliklerde en ön saflarda yer aldı

Alanya Ak Gençlik 15 Temmuz’u unutturmadı
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ALPER KUTAY

15 TEMMUZ 2016’da FETÖ’nün giriştiği hain darbe girişiminin 3. yılında tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerinde Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve ekibi sahadaydı. 15 Temmuz’u unutmayan Ak Gençlik üyeleri, güne özel bastırılan 15 Temmuz broşürlerinden vatandaşlara dağıttı. Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşa bilgilendirme broşürü dağıtan İçmen ve ekibi, Alanya halkını da etkinliklere davet etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 16:37
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