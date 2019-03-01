Alanya AK Gençler’den birlik beraberlik mesajı

31 Mart Yerel Seçimlerine bir ay gibi kısa bir süre kala Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Seçim döneminde Ak Parti İlçe Teşkilatının en dikkat çeken isimleri ise gençlik kolları oldu. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen önderliğinde toplanan gençlik kolları yönetimi, mahalle gençlik teşkilatları, Ak Üniversiteliler ve Ak Liseliler ve gönüllü gençler gece gündüz demeden çalışmalara devam ediyorlar.

Dün akşam Ak Parti’nin Seçim Ofisinde toplanan gençler tüm birimleri ile yapılan çalışmaları değerlendirerek, birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Hep birlikte bugüne kadar yapılan çalışmaları ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan çalışmalar hakkında gençlerle görüş alış verişinde bulunan Başkan İçmen, “Gençliğin gücünü tüm Alanya’ya hissettirmeye devam ediyoruz. Sadece partimize gönüllü gençlerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyorlar. Seçim ofisinde çay dağıtan gencimizden şehrin ileri gelenleri ile görüşen gençlerimize kadar herkes kendine bir görev edindi. Gençliğin verdiği azim ve güçle 31 Mart günü sandıktan zaferle ayrılacağımıza inanıyoruz. Cumhur İttifakı hem Antalya’da hem de Alanya’da zafere koşuyor. Gençlerimizde bu seçimlerde başrol oynuyorlar.” dedi.