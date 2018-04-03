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Alanya AHEP'te açılan resim sergisine yoğun ilgi

Cikcilli Mahallesi'nde bulunan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin (AHEP) 4'üncü katında bugün itibariyle resim sergisi açıldı

Alanya AHEP'te açılan resim sergisine yoğun ilgi

Cikcilli Mahallesi'nde bulunan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin (AHEP) 4'üncü katında bugün itibariyle resim sergisi açıldı

03 Nisan 2018 Salı 13:33
Alanya AHEP'te açılan resim sergisine yoğun ilgi
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RESSAM Grafik Tasarımcısı Vladimir Eroshkin'in açtığı sergi 3 Nisan ile 6 Nisan arasında 3 gün boyunca açık kalacak. Alanya'da yaşayan vatandaşlar sergi salonunda ücretsiz olarak dolaşıp resimleri inceleyebilecekler. Rusya Federasyonu Emektar Sanat Hadimi olan Vladimir Eroshkin, Rusya güzel sanatlarının gelişimine yaptığı olağanüstü katkılarından dolayı;  Klykov adına Ulusal Ödül Sahibi, Omsk Tasarım ve Teknoloji Devlet Üniversitesi Tasarım, Çizim ve Resim Bölümü Profesörü, Akademisyen, Rusya Doğal Bilimler Akademisi Doktoru, Petrovsky Bilim ve Sanat Akademisi'nin üyesi, Omsk Pedagoji Üniversitesi Sanatsal Grafik Fakültesi mezunu, Rusya, Litvanya, Polonya, Letonya, Fransa, Japonya, Belçika, Belarus, Slovakya, Danimarka da gerçekleşen sergilerin iştirakçısı, Şövale yazıları, Kitap Grafisi, Ekslibris alanlarında, aşındırma, Zincografi ve Litografi teknikleri ile çalışmaktadır. 
Uluslararası grafik yarışmalarında ödül almıştır.
 Bir çok eseri Rusya ve Yabancı Ülkelerin müzelerinde sergilenmektedir. Şuan da sergilemekte olduğu sanat eserleri AHEP Üniversitesi'nde 6 Nisan tarihine kadar halka ücretsiz olarak sunulmuştur.

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Vladimir EroshkinCikcilliAlanyaHamdullah Emin PaşaÜniversiteAHEP
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