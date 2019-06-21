Alanya Adliyesi yeni nesil icra dairesine kavuştu

Mehmet AL

ALANYA Adliye İcra Müdürlüğü Bürosu yenilenerek bu gün törenle hizmete açıldı. Açılışa Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanı Alim Polat, Başsavcı Yasin Emre, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, ALKÜ Rektör Ahmet Pınarbaşı, Alanya Baro Temsilcisi Avukat İbrahim Ertuş, hakimler, savcılar ve çalışanlar katıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi; 'Yeni icra dairesi modelinde, birden fazla icra dairesi tek icra dairesi çatısı altında toplanarak hizmetlerin uzmanlaşmış alt birimler eliyle yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu itibarla yapmış olduğumuz açılış yeni bir icra dairesinin açılışı olmayıp, mevcut icra dairelerinin kapatılarak tek çatı altında toplanmasıdır. Özel hukuk alanında İcra Daireleri devletimizin Cebr-i İcra organı olup, bu organın etkinliğinin ve verimliliğin artırılması ve uzmanlaşmış bir kadronun oluşturulması amacıyla bu proje hayata geçirilmektedir. Bu proje kapsamında günümüz teknolojilerinden de yararlanarak İcra Müdürlüğündeki zaman ve maliyet avantajları ile kalite standartlarına uygun olarak hizmet verilmesi hedeflenmektedir. Alanya İcra Dairesinde toplam 1 icra müdürü, 13 icra müdür yardımcısıve 22 icra memuru görev yapmaktadır. Pilot İcra Müdürlüğümüzün vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Mevladan niyaz ederim.' dedi.

BAŞKAN POLAT'ALANYA 54'NCÜ MAHALLEMİZ OLDU'

Adalet Bakanlığı İcra Dairesi Başkanı Alim Polat yaptığı konuşmasında; 'Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında ortaklaşa başlattığımz bu proje 2013 yılında başlamıştır. Bu projelerin anlamı tek çatı altında toplanmasıdır. Bu projeyle uzman kadroyla kaliteli oluşu Alanya 54'ncü mahallemiz olmuştur. 53'ncü mahalle çok süratli bir şekilde Avukatların yardımıyla sonuca ulaşmıştır.Alanya bu sisteme kavuştuktan sonra çok daha hızlı hizmet verecektir. Benim Alanya'da 2012-2014 yılında çok güzel anılarım oldu. Yeni icra binamız hepimize hayırlı olsun.' dedi. Alanya Yeni icra bürosu kurdele kesilerek hizmete girerken Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Adalet Bakanlığı İcra Dairesi Başkanı Alim Polat'a çicek verdi. Daha sonra daire gezildi ve İcra Müdürü Sabit Gökgöl tarafından katılımcılara çeşitli bilgiler vermesiyle tören sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 16:15