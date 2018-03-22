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Alanya Adliyesi personeli kan bağışında bulundu

Alanya  Adliyesi personeli ve Adliye polisi Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Kızılay'a kan bağışında bulundu

Alanya Adliyesi personeli kan bağışında bulundu

Alanya  Adliyesi personeli ve Adliye polisi Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Kızılay'a kan bağışında bulundu

22 Mart 2018 Perşembe 18:17
Alanya Adliyesi personeli kan bağışında bulundu
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Mehmet AL
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürecinde sivillere yönelik çok boyutlu insani destek ve koruma sağlamak amacıyla Kızılay ve AFAD ekipleri koordineli olarak tedbirler alıyor. Kış aylarında azalan kan stoklarına yönelik yapmış oldukları çağrıya sessiz kalınmamış olup, Alanya Adliyesi personeli ve Adliye polisi kan bağışında bulundu. Kan verme işlemi, önceki gün Adalet Sarayı dışında kurulan Kızılay cadırında kan verme biriminde gerçekleştirildi. Toplam 49 vatandaşın kan verdiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 22.03.2018 18:21
Anahtar Kelimeler:
Alanya  AdliyesiPersonelKan Bağışı
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