Alanya Adliyesi personeli kan bağışında bulundu

Mehmet AL

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürecinde sivillere yönelik çok boyutlu insani destek ve koruma sağlamak amacıyla Kızılay ve AFAD ekipleri koordineli olarak tedbirler alıyor. Kış aylarında azalan kan stoklarına yönelik yapmış oldukları çağrıya sessiz kalınmamış olup, Alanya Adliyesi personeli ve Adliye polisi kan bağışında bulundu. Kan verme işlemi, önceki gün Adalet Sarayı dışında kurulan Kızılay cadırında kan verme biriminde gerçekleştirildi. Toplam 49 vatandaşın kan verdiği belirtildi.