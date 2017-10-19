Alanya Adliyesi önündeki feci kazadan kötü haber!

Mehmet AL 28 Eylül'de Alanya Adliyesi önündeki kazada H.K, sevk ve idaresindeki 07 HB 473 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmekte olan 40 yaşındaki Fatma Çelik 'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camı patlarken asfalt zemine düşen Çelik ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan Fatma Çelik çağırılan 112 acil ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesi 'ne kaldırıldı. ağır yaralanan Fatma Çelik yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Fatma Çelik tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamını kaybetti.

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