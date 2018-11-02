Alanya Adliyesi'nde rekor

GÖREVE geldiği günden bu yana koordine ettiği başarılı operasyonlarla Alanya’da kamuoyunun takdirini toplayan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin önderliğindeki Alanya Adliyesi’nde geçtiğimiz yıl işlem gören belge sayısı 22 bin 500’e ulaşmış, bu rakam işlem hacmi bakımından Alanya Adliyesi’nin ülke genelindeki 592 adliye arasında 25. sırada yer almasını sağlamıştı. Alanya Adliyesi'nde 1 Kasım itibariyle tam 121 dava görüldü.

ADLİYE’DE YOĞUN MESAİ

2018-2019 Adli Yargı Yılı’nın başlamasıyla birlikte hizmete açılan Alanya Adliyesi yeni hizmet binasında, 1 Kasım Perşembe günü 4 ayrı mahkeme salonunda tam 121 davaya bakıldı. 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 10, 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 28, 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 31 ve 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 52 dava görüldü. 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 52 davanın 11’ini tazminat, 10’unu ise tapu iptali davaları oluşturdu.

İCRA MAHKEMELERİ BİRLEŞİYOR

YENİ hizmet binasının tamamlanmasıyla yargılamaların bitirilmesi için kesintisiz mesai yapıldığı Alanya Adliyesi'nde 4 yeni mahkemenin daha kurulduğu öğrenildi. Birikmiş iş yükünün ortadan kaldırılması için tüm icra mahkemelerinin eski binada tek katta toplanacağı, ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Emre'nin talebiyle 5 Hakim ve 5 Cumhuriyet Savcısı'nın daha göreve başlayarak Hakim ve Savcı sayısının 65'e çıkarılacağı edinilen bilgiler arasında.

