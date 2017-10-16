Alanya Adliyesi'nde hareketli saatler

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğünce adliyede görevli koruma polislerine yönelik habersiz tatbikatta sırt çantası içinde parçalara ayrılmış ve kamufule edilmiş silah ve silaha ait mermiler ile geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kişi Adliye'nin X-Ray cihazından geçerken cihazın devreye girmesi sonucunda çantanın içindeki parçalara ayrılmış silahı gören polis memurları şahsı gözaltına alarak polis noktasına götürüldü.

GÖREVLİ POLİS MEMURU ÇIKTI

Alanya Adliyesi'nde görevli polis memurları, sırt çantasından silah çıkan şahsı polis noktasında sorguya almadan önce üst araması yaptı. Sorgunun sonunda kendisinin polis memuru olduğunu Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünce tatbikat amacıyla denetim yapılması için görevlendirildiğini söyledikten sonra Adliye'den ayrıldı.

UYGULAMADAN VATANDAŞLAR MEMNUN

Adliyeye gelen vatandaşlar yoğun güvenlik önlemi ile karşılaşarak X-Ray cihazından geçiyor. Metal eşyanın yanı sıra kemerlerde X-Ray cihazından geçiliyor. Adliyeye gelip işlemlerini yapan vatandaşlar uygulamanın önemli olduğunu ve yapılmasında bir sakınca olmadığını dile getirdiler. Adliye Sarayı giriş kapısına gelip uzun kuyruklar oluşturan ve X-Ray cihazından geçen vatandaşlar: “Güvenlik önlemi her zaman önemli bir faktördür. Alanya Adliyesi’nde böyle bir uygulamanın olması olumludur ve olası tehditleri bertaraf eder.” dediler.