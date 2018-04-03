Alanya Adliyesi'nde geri sayım

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile birlikte ek binayı gezdi. Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan ek binanın son durumuna ilişkin paylaştığı fotoğraflara "Başsavcı Yasin Emre’nin olağanüstü gayreti ve ilgisi ile her şeyiyle birinci sınıf bir yapı ortaya çıkıyor" dedi.
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