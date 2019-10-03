Alanya Adliyesi'nde Adli Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019 yılı Adli Koordinasyon toplantısı Konferans salonunda gerçekleştiridi. Toplantıya Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fehmi Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, adliyede staj yapan stajyer Hakim Savcı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapansubay ve astsubaylar, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli başkomiser, komiser, komiser yardımcıları, polis memurları ve Avukatlar ile kurum amirleri katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başladı. açılış konuşmasını Toplantıyı gercekleştiren Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından yapıldı.

Alanya Adliyesi Koordinasyon toplantısında etkin ve hızlı soruşturma işlemleri alındığı belirtildi.