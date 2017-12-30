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Alanya Adliyesi 25'inci sırada

Türkiye'de 30'u Büyükşehir 81 il var ama Alanya Adliyesi iş hacmi ile 25'inci sırada

Alanya Adliyesi 25'inci sırada

Türkiye'de 30'u Büyükşehir 81 il var ama Alanya Adliyesi iş hacmi ile 25'inci sırada

30 Aralık 2017 Cumartesi 00:33
Alanya Adliyesi 25'inci sırada
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Alanya’nın il olması gerektiğini vurgulayan demecinin ardından yeniden yeşeren 'İl' umudumuz, MHP'nin başlattığı 'Alanya il olsun' başlıklı imza kampanyası ile sürüyor. Pek çok kriteriyle yaklaşık 50 ilin önünde olduğu bilinen Alanya, adliyesinin işlem hacmiyle de il olma hakkını bir kez daha gözler önüne serdi. 

592 ADLİYE ARASINDA

Yılsonu soruşturma rakamlarına göre Alanya Adliyesi, işlem hacmi ile Türkiye’deki 592 adliye arasında ilk 25’e girdi. Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, yılsonu itibariyle Alanya Adliyesi’nde işlem gören belge sayısının polis, jandarma, sahil güvenlik işlemleri ve vatandaşların yaptığı başvurular ile 22 bin 500’e ulaştığını söyledi.

İL BAZINDA BAKILINCA 

Başsavcı Yasin Emre, Alanya Adliye Sarayı'nda 22 bin 500'e ulaşan rakamın adliyenin iş hacmini ve ölçeğini ortaya koyduğunu belirterek "İl bazında bakıldığında Alanya, işlem hacmi bakımından Türkiye'deki 592 adliye arasında 25'inci sırada yer alıyor diyebiliriz" şeklinde konuştu. Alanya, bu rakamla il olma kriterlerine adliyesini de eklemiş oldu. 

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Anahtar Kelimeler:
BüyükşehirTürkiyeAlanya Adliyesi
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