‘Alanya acilen il olmalı’

BÜYÜKŞEHİR Yasası'nın yetersiz kaldığını belirterek, ilçe belediyelerin eski yetkilerine kavuşturulması, belde belediyelerin yeniden açılması ve köylerin yeniden kurulması gerektiğini söyleyen Subaşı, "Antalya'da 640 kilometrelik sahil şeridine sahip Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet zorluğu ortada. Manavgat ve Alanya gibi büyük ilçelerin il olması lazım. Büyükşehir statüsü ile kapatılan belde belediyeleri, büyükşehirlerin sürgün yeri haline geldi. Adı ne olursa olsun belde belediyeleri açılmalı ve aktif hale getirilmeli” dedi.

‘TURİZMCİLERİN EN BÜYÜK SORUNU HD’

İlçe belediyelerinin eski statülerine kavuşturularak, büyükşehirlerin yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyleyen Subaşı, “Yasa ile statüleri mahalleye dönüştürülen köyler eskiye dönmeli" diye konuştu. Kentsel dönüşümün iyi bir yasa olduğunu dile getiren Subaşı, ancak uygulamada sıkıntılar olduğunu söyledi. Turizm sektöründe bu yıl gerçekleşen rekorlar nedeniyle sektör temsilcilerini kutlayan Hasan Subaşı, Antalya'nın sadece güneş-deniz ve kumdan oluşmadığını vurguladı. Her şey dahil sisteminin Antalya'yı ucuz bir destinasyon haline getirdiğini belirten Subaşı, "2019 yılının 9.5 ayında 14 milyonu aşkın rekor seviyede turist gelmiş, ancak gelir eski rakamların üzerine çıkamamıştır. Eskiden Antalya'da tatil yapan ve 1000 dolar harcama yapan turist, şimdi 600 dolar harcıyor. Bu rakamın artırılması için her şey dahil sisteminin revize edilmesi gerekiyor" dedi.