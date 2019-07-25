Alanya açıklarında ceset paniği! Tüm detaylar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya açıklarında ceset paniği, Alanya'da uyuşturucu operasyonu, Gökbel'de silah sesi isyanı, Bakan Çavuşoğlı müjdeyi verdi....Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle