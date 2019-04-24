Alanya 798 yıl önce nasıl fethedildi?

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 51 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 42. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak. ALSAV (Alanya Tarih, Kültür ve Sanat Vakfı) Başkanı Av. İsmail Yıldız, Alanya'nın 798. Fetih Yıldönümü nedeniyle Alanyaca'nın konuğu olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alan Alanyaca'da bu akşam neler var?

- Alanya'nın 1221 yılında gerçekleşen fethi öncesi, sırası ve sonrasında neler yaşandı?

- Alanya'nın 798. Fetih Yıldönümü, hangi etkinliklerle kutlanacak?

- Alanya'nın fethi niçin son 2 yıla kadar kutlanmıyordu?

- Alanya'nın fethi 2021 yılında, yani 800. yıldönümünde hangi etkinliklerle kutlanacak?

- Alanya halkının kökenleri nereden geliyor?

- Alanyalı Kaygusuz Abdal kimdir?

- Alanya tarihine damga vuran ünlü efeler kimlerdi? O dönemde neler yaşandı?

- Bulgaristan'daki Türk şehrine adını veren Alanyalı kimdi?

- Kleopatra Alanya'da neler yaptı? Bugünkü Kleopatra Plajı'nda süt banyosu yaptığı rivayeti doğru mu? Kleopatra'nın oğlunun adı Alanya çevresinde nereye verildi?

Bu soruların yanıt bulacağı Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar: 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına

başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin

sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.