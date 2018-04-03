Alanya '65 yaş'ı tartışıyor

DİM TV (dimtv.tv), Alanya Otobüsçüler Minibüsçüler ve Servis Şoförleri Odası Başkanı Doğan Bacak’ın 65 yaş ve üzeri vatandaşların otobüsleri ücretsiz kullanmalarına ilişkin şikayetlerini vatandaşa sordu. Alanya halkı, ihtiyaç olması halinde sadece 65 yaş ve üzeri değil her yaş için otobüslerin ücretsiz olabileceğini, fakat ihtiyacı olmazsa kişinin yaşı ne olursa olsun toplu taşıma araçlarını ücretli kullanması gerektiğini söyleyerek Bacak’ın açıklamalarına destek verdiler.

İşte Alanya halkının Dim TV mikrofonlarına yaptığı o açıklamalar:

'HİÇBİR ŞEKİLDE ÜCRET ALINMAMALI'

RAMAZAN DOĞAN (İŞLETMECİ):

65 yaş ve üzeri kişilerden yolcu ücreti alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla alakalı çıkmış olan uygulamayı doğru buluyorum. Hiçbir şekilde 65 yaş ve üzeri kişilerden yolcu parası alınmaması gerekiyor. Biz de yakında 65 yaşına gireceğiz ve bizden de yolcu ücreti alınmayacak, bu uygulamayı doğru buluyorum.

'SUİSTİMAL EDEN KİŞİLER VAR'

MURAT KESKİN (OPTİKÇİ)

Kısmen otobüs şoförlerini haklı buluyorum, ihtiyacı olan olabilir. Onlardan ücret alınmaması gayet normal ama ihtiyacı olmayıp da bu uygulamayı suiistimal eden birçok kişiler var. Ev ve arabası olup da otobüslere bedava binen 65 yaş ve üzeri kişiler var. Bu durumda otobüs şoförlerine de hak vermek lazım. Bunun araştırılması ve bu avantajın herkese verilmemesi lazım. Gerçekten ihtiyacı olan kişilere verilebilir. Devletin otobüs şoförlerine ödediği fiyat biraz daha yükseltilebilir. Böylelikle zararları varsa bu şekilde bir onarım yaparak durum daha sağlıklı hale getirilebilir. Bizzat şahit olduğum için söylüyorum, bu uygulamayı suiistimal eden birçok kişi var.

'KENDİ ÇIKARLARIMI DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM'

AHMET AYDOĞAN (TAKSİ ŞOFÖRÜ)

Uygulamayı çok yerinde buluyorum, çok güzel hizmet veriyorlar. Bu durumdan şikayet eden şoförlerin sözlerine aldırış edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yeter ki vatandaş huzurlu olsun. Otobüsçü önemli değil, onlar da vatandaş fakat ben de 65 yaş üstü bir vatandaş olarak kendi çıkarlarımı düşünmek zorundayım.

'BELLİ ORANDA ÜCRET ALINMALI'

ŞABAN SABANCIOĞLU (SİMİTÇİ)

Kısmen doğru bir uygulama fakat genel olarak bu uygulamayı yanlış buluyorum. Yani 65 yaş ve üzeri kişilerden de belli oranda bir ücret alınması gerekiyor. Almanya'dan emekli karı-koca, 65 yaş üzeri diye otobüse sırf gezmek için biniyor, bu kişileri tanıyorum. Bu kişiler zengin olduğu halde bu uygulamayı fırsat bilerek yararlanmayı düşünüyor. Aslında 65 yaş ve üzeri emekli de olsa fark etmez, ilk önce araştırılıp daha sonra durumuna göre bir uygulama yapılmasını daha doğru buluyorum. 65 yaşında, 10 tane daire sahibi ve bu durumdayken otobüse biniyor, bu yüzden haksızlık olduğunu düşünüyorum.

'BEDAVAYA GÖTÜRMEYİZ DİYORLAR'

SAYARAHANIM GAREYEVA (EMEKLİ)

Devlet otobüslerine 65 yaş ve üzeri kişiler olarak duraklardan çok rahat biniyoruz. Ama küçük minibüs şoförleri karta dahi bakmadan bizden direkt para istiyorlar, para ödeyin, bedavaya götüremeyiz diyorlar. 65 yaş ve üzeri kişilerin otobüsleri ücretsiz olarak kullanmasını çok doğru buluyorum. Bu uygulamayı suistimal eden kişiler de var. Mesela ben Mahmutlar Mahallesi'nde oturuyorum, bazı otobüs şoförleri bir kere senin faydalandığını düşünürlerse duraklarda görünce durmuyorlar. Demek ki ihtiyacı olduğundan değil keyfi olarak kullananlar çok olduğundan, otobüsçülerin bir kısmı bu durumdan şikayetçiler.