Alanya 3’üncü sırada!

İL olmak, Alanya’nın da yıllardır süregelen en öncelikli talebi. Peki, TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçelerimiz, il olmak için en iyi koşullara sahip?

Ulusal yayın kuruluşlarından Sabah Gazetesi’nin 28.07.2019 tarihinde yayınlanan haberinde il olmak için gereken şartlara en fazla sahip olan ilçeler arasında Gebze ve Tarsus’tan sonra Alanya 312 bin nüfusuyla 3’üncü sırada yer alırken, işte o ilçeler:

1 Gebze, Kocaeli

Nüfus: 371.000

2 Tarsus, Mersin

Nüfus:339.676

3 Alanya, Antalya

Nüfus: 312.319

4 İnegöl, Bursa

Nüfus: 268.155

5 Çorlu, Tekirdağ

Nüfus: 262.862

6 İskenderun, Hatay

Nüfus: 248.335

7 Siverek, Şanlıurfa

Nüfus: 258.265

8 Ereğli, Zonguldak

Nüfus: 175.605

9 Manavgat, Antalya

Nüfus: 230.597

10 Erciş, Van

Nüfus: 173.313

11 Akhisar, Manisa

Nüfus: 171.381

12 Nazilli, Aydın

Nüfus: 156.748

13 Fethiye, Muğla

Nüfus: 157.745

14 Bandırma, Balıkesir

Nüfus: 154.359

15 Lüleburgaz, Kırklareli

Nüfus: 148.037

16 Ereğli, Konya

Nüfus: 145.389

17 Elbistan, Kahramanmaraş

Nüfus: 142.548

18 Cizre, Şırnak

Nüfus: 143.124

19 Kozan, Adana

Nüfus: 130.495

20 Ergani, Diyarbakır

Nüfus: 130.105

21 Ünye, Ordu

Nüfus: 126.702

22 Polatlı, Ankara

Nüfus: 122.287

23 Edremit, Balıkesir

Nüfus: 154.487

24 Kahta, Adıyaman

Nüfus: 122.774

25 Yüksekova, Hakkari

Nüfus: 119.760