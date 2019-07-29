Alanya 3’üncü sırada!

İL olmak, Alanya’nın da yıllardır süregelen en öncelikli talebi. Peki, TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçelerimiz, il olmak için en iyi koşullara sahip?
Ulusal yayın kuruluşlarından Sabah Gazetesi’nin 28.07.2019 tarihinde yayınlanan haberinde il olmak için gereken şartlara en fazla sahip olan ilçeler arasında Gebze ve Tarsus’tan sonra Alanya 312 bin nüfusuyla 3’üncü sırada yer alırken, işte o ilçeler:
1 Gebze, Kocaeli
Nüfus: 371.000
2 Tarsus, Mersin
Nüfus:339.676
3 Alanya, Antalya
Nüfus: 312.319
4 İnegöl, Bursa
Nüfus: 268.155
5 Çorlu, Tekirdağ
Nüfus: 262.862
6 İskenderun, Hatay
Nüfus: 248.335
7 Siverek, Şanlıurfa
Nüfus: 258.265
8 Ereğli, Zonguldak
Nüfus: 175.605
9 Manavgat, Antalya
Nüfus: 230.597
10 Erciş, Van
Nüfus: 173.313
11 Akhisar, Manisa
Nüfus: 171.381
12 Nazilli, Aydın
Nüfus: 156.748
13 Fethiye, Muğla
Nüfus: 157.745
14 Bandırma, Balıkesir
Nüfus: 154.359
15 Lüleburgaz, Kırklareli
Nüfus: 148.037
16 Ereğli, Konya
Nüfus: 145.389
17 Elbistan, Kahramanmaraş
Nüfus: 142.548
18 Cizre, Şırnak
Nüfus: 143.124
19 Kozan, Adana
Nüfus: 130.495
20 Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 130.105
21 Ünye, Ordu
Nüfus: 126.702
22 Polatlı, Ankara
Nüfus: 122.287
23 Edremit, Balıkesir
Nüfus: 154.487
24 Kahta, Adıyaman
Nüfus: 122.774
25 Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 119.760