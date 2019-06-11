Alanya, 25. Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası'na hazırlanıyor

ALANYA Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu arasında yapılan protokol sonucu Alanya 25. Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası Milli Egemenlik Stadı’nda gerçekleştirilecek. Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi İsmail Bayraktar, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret ederek, protokol imzalandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Ramazan Demirci turnuvasını çok önemsiyoruz, Belediye olarak tüm imkanlarımızla turnuvaya destek vermeye hazırız. Bu yıl gerçekleştireceğimiz turnuvaya gelecek olan takımların eğlenceli ve zevkli zamanlar geçireceğine inanıyorum. Ayrıca bu organizasyonu 25 yıldır Alanya’mızda yapmayı tercih eden Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu’na, Federasyon çalışanlarına ve organizasyonda emeği geçeceklere teşekkür ediyorum.’ ’dedi.Türkiye Hentbol Federasyonu adına protokol imzalayan Teknik Kurul Üyesi İsmail Bayraktar, Ramazan Demirci Turnuvası Çeyrek asırdır devam eden bir organizasyon olduğunu hatırlatarak bu turnuvanın anlamını ve önemini vurguladı. Türkiye Hentbol Federasyonu olarak bu sezon daha çok etkinliklere yer vereceklerini söyleyen Bayraktar turnuvada sürpriz yarışmalarında olacağının müjdesini verdi. Bayraktar “Müsabakayı kazanandan çok hentbolun ve Alanya’nın kazanacağı bir organizasyon olması için çalışacağız. Ayrıca bu sene turnuvaya katılacak olan veteranlar takımı’nın organizasyona ayrı bir hava katacak. Turnuvaya destek veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur’a ve organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçecek tüm herkese hentbol ailesi olarak teşekkür ediyorum.’’ dedi.