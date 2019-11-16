Alanya 24 Kasım’a hazır

KUTLAMA programı 24 Kasım Pazar günü saat 09.00'da Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelen sunulmasıyla başlayacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’in Başöğretmen Atatürk’ün anıtına çelenk sunmasının ardından katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak. İstiklal Marşı’nın okunmasının arından buradaki tören sona erecek. Kutlama programı saat 09.45'te Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) devam edecek. AKM’deki programın sunuculuğunu Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi öğrencisi Zehra İnanoğlu yapacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Er, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapacak. Törende emekli öğretmenler adına Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden emekli Hikmet Erol bir konuşma gerçekleştirecek. Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi öğrencilerinin “Atatürk'ün Öğretmenleri” adlı sunumuyla devam edecek program, müzik dinletisiyle son bulacak. Kutlama programı sonrası katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulacak.