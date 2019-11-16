Alanya 24 Kasım’a hazır
Alanya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı program çerçevesinde kutlanacak
KUTLAMA programı 24 Kasım Pazar günü saat 09.00'da Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelen sunulmasıyla başlayacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’in Başöğretmen Atatürk’ün anıtına çelenk sunmasının ardından katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak. İstiklal Marşı’nın okunmasının arından buradaki tören sona erecek. Kutlama programı saat 09.45'te Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) devam edecek. AKM’deki programın sunuculuğunu Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi öğrencisi Zehra İnanoğlu yapacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Er, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapacak. Törende emekli öğretmenler adına Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden emekli Hikmet Erol bir konuşma gerçekleştirecek. Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi öğrencilerinin “Atatürk'ün Öğretmenleri” adlı sunumuyla devam edecek program, müzik dinletisiyle son bulacak. Kutlama programı sonrası katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulacak.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:07
|Güneş
|07:30
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6