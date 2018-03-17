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'Alanya 2018'de yetersiz uçuştan turist kaybedecek'

MITT Moskova'dan dönen ALTAV Başkan Yardımcısı Dahaoğlu "2018'de kaçırdığımız müşterilerle rekor kıracağız" dedi 

'Alanya 2018'de yetersiz uçuştan turist kaybedecek'

MITT Moskova'dan dönen ALTAV Başkan Yardımcısı Dahaoğlu "2018'de kaçırdığımız müşterilerle rekor kıracağız" dedi 

17 Mart 2018 Cumartesi 00:42
'Alanya 2018'de yetersiz uçuştan turist kaybedecek'
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ALANYA'NIN ITB Berlin Fuarı'ndan sonra katıldığı en önemli fuar olan MITT Moskova'da Alanya'yı temsil eden Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, yetersiz uçak sayısı nedeniyle rekor oranda turist kaybı yaşanacağını belirterek Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan destek istedi.

'TURİST ÇOK AMA UÇAK YOK'

Tüm fuarların Alanya adına çok iyi geçtiğini söyleyen Dahaoğlu "Alanya 2018'de müthiş bir sezon geçirebilir ama uçak yetersiz. 2018'de Alanya rekor kıracak ama kaçırdığı turistlerle rekor kıracak. Kötü iki sezonun ardından Türkiye'den çekilen uçaklar hemen yerine konmazsa hayallerimiz yarım kalacak" dedi. 

'ÇABALAR BOŞA GİDECEK'

Bu sorun çözülmezse Alanya'nın tüm çabalarının boşa gideceğini vurgulayan Dahaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: Bakan Çavuşoğlu tüm önemli fuarlara bir Turizm Bakanı gibi katıldı ve bizleri destekledi. Alanya ve Alanya turizminin şimdi Bakan Çavuşoğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyacı var. 

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Son Güncelleme: 18.03.2018 00:17
Anahtar Kelimeler:
MITT MoskovaALTAV Başkan YardımcısıDahaoğluMüşteriler
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