Alanya 2 hafta sonra TRT ekranlarında

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve TRT’nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’un oyuncuları Alanya’dalar. Çavuşoğlu ve dizi ekibi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Amfi Tiyatro’da Üniversiteli Aktif Gençlik (ÜNİAK) tarafından organize edilen Gençlik Söyleşileri kapsamında öğrencilerle buluştu. Söyleşiye Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel de katılım sağladı. Organizasyonda dizinin Ertuğrul karakterini başarıyla canlandıran Engin Altan Düzyatan, dizinin Abdurrahman karakterine hayat veren Celal Al, Bamsı karakterinin mimarı Nurettin Sönmez, dizinin yönetmen koltuğunda oturan Metin Günay ve dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yer aldı. Yanı sıra Alanya protokolünden Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektörü Mehmet Durdu Öner, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda kişi ALKÜ’de öğrencilerle bir arada söyleşiye dahil oldu. Dizi oyuncuları ve Bakan Çavuşoğlu dönem kıyafetlerini giyerek atlar üzerinde gelen bir grubun oluşturduğu kortejle alana girdi. Karşılama töreni katılımcılardan büyük alkış aldı.

‘DESTEKLERİNİZLE GELİŞECEĞİZ’

ALKÜ Rektörü Ahmet Pınarbaşı yapmış olduğu açılış konuşmasında “Gençlik Söyleşileri’ne hoş geldiniz. Kurumuş olduğunuz ve adını verdiğiniz üniversitemiz büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Alanya’nın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Verdiğiniz destekle çok daha güzel yerlere geleceğine inanıyoruz. Şanlı tarihimizi milli manevi değerlerimizi yeni nesillere tanıtan ve milyonları ekranlara kilitleyen dizinin ünlü oyuncularını aramızda görmekten onur ve durur duyuyoruz. Bu etkinliği gerçekleştirmemize öncülük eden başta Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na sonrasında da Ak Parti İlçe Bakanı’mız Mustafa Tokluya ve ÜNİAK’ta emek veren öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘BELKİ DE DİZİ SAYESİNDE MÜSLÜMAN OLACAĞIM’

Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada dizinin insanlar üzerindeki etkisine dikkat çekerek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro örneğini verdi. Çavuşoğlu “Bu dizinin Alanya’da çekilmesi çok anlamlı. Çünkü Alanya ecdadımızın ilk fethettiği yerlerden birisi. Dizinin bir kısmı burada çekildi. Yakında yayınlanacak. 2 haftaya kadar. Alanya’mızda 2 tane üniversitemiz var. Her ikisine de ecdatlarımızın adını verdik. Her ikisinin kurulmasında da Allah nasip etti öncülük yaptık. Bu aşamada tüm Alanyalılar sağ olsunlar ‘Sizin isminizi koyalım’ dediler. Ben buna itiraz ettim. Biz siyasetçiyiz hizmeti ismimiz verilsin diye yapmıyoruz. ‘Prensip olarak buna karşıyım’ dedim. Bu şehri fethedip bize hediye eden ecdadımızın ismini vermek gerektiğini düşünerek bu ismi teklif ettim. Herkesçe de kabul gördü. Üniversitemizde Diriliş Ertuğrul ekibini ağırlamak da bizler için ayrıca bir mutluluk. Dizinin Türkiye dışında etkileri gerçekten son derece olumlu. Birkaç yerde daha aynı örneği verdim. Maduro bir görüşmemizde “Bu dizi gerçek İslamı öğretiyor. Ve ben bekli de bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım” dedi. Bu çok güzel ve önemli” ifadelerini kullandı.

‘SİZLERİ ALANYA’MIZDA AĞIRLAMAK ÇOK GÜZEL’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de dizi ekibini Alanya’da ağırlamanın mutluluğuna değinerek Bakan Çavuşoğlu’na teşekkürlerini sundu. Yücel “Alanya dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Alanya’da Alanya halkı olarak ideallerimiz var. Dünü biliyoruz, bugünü yaşıyoruz. Yarın için de isteklerimiz, hedeflerimiz var. Dizinin 79 milletten insanın yaşadığı, dünyanın en mutlu şehirlerinden biri olan Alanya’mızda çekilen kısımları tanıtım açısından çok önemli. Alanya bugüne dek turizmiyle, tarımıyla, sanayisi ve ticaretiyle öne çıkıyordu. Bugün üniversitemizle birlikte eğitim açısından da fark yaratıyoruz. Üniversite eğitimin yanında kentin sosyal ve ekonomik alanlarına da nüfuz ediyor. Üniversitemiz bünyesinde böylesi bir etkinliğin katılımcısı olmaktan ve sizleri şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

‘HER ŞEY GÜZELDİ, BANA DA İNANARAK OYNAMAK KALDI’

Dizinin sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan yapmış olduğu konuşmada başlangıç hikayesinden aktarımlarda bulunarak “Bu projenin başlangıç süreci benim için ilginçti. Öncelikle projenin yapılabileceğine inanmadım. Çünkü böylesi bir projeyi yapabilmek gerçekten çok zor. Eğer hayal ettiğiniz gibi gerçekleştiremezseniz komik duruma düşebilirsiniz. Bu sebeple başlangıçta temkinli yaklaştım. Sonrasında görüşmelerimizde ‘Yapabilecek misiniz?’ diye sordum. Gerçekten inanıyorlardı. Böylesi başarılı projelerin hayata geçirilmesi için pek çok parametrenin bir arada olması gerekiyor. İşte o zaman sizin kurduğunuz o dünyaya insanlar inanıyorlar. Bu projede bütün parametreler doğru birleşmişti. Ben de role inanarak elimden geleni yaptım. Her şey güzeldi, bana da sadece inanarak oynamak kaldı” şeklinde konuştu.

‘ÖBÜR DÜNYADA NE YAPARIZ DİYE DÜŞÜNDÜK’

Dizinin yapımcısı Bozdağ ve yönetmeni Günay dizinin konu aldığı dönemin ve kültürel mirasın önemine dikkat çektiler. Günay, ata kültürünü doğru bir şekilde halkla buluşturma gerekliliğinin verdiği ağır sorumluluğu şu cümlelerle aktardı: “Mehmet kardeşimin tasarladığı bu diziyi beraber projelendirdik. Çalışmalar içerisinde üzerimizdeki ağır bir yüktü Ertuğrul’un hikayesi. Eğer altında kalırsak Türkiye’yi terk ederiz ama öbür tarafta ne yapacağız diye düşündük. Bu sorumlulukla yolumuza başladık.” Bozdağ ise Alanya’ya gelmelerinin asıl sebebinin Çavuşoğlu’nun Alanya aşkı olduğunu ifade ederek “Gelmemizin sebebi bakanımız Mevlüt bey. Sayın bakanımız memleketine aşık. Onun enerjisi bize geçtiği için buradayız. Bizi birçok yere davet ediyorlar. Lakin çok yoğun çalıştığımız için her yere gitmemiz mümkün olmuyor. Lakin Alanya farklı. Diziye gelecek olursam hepimizin ortak medeniyeti ve kahramanlarımızın hikayesini konu aldık. Yaklaşık 9 ay hazırlık sürecimiz oldu. Hikayeye başladık. Metin abi ile tanıştık. Ön çalışmalarımızı yaptık. Başlamadan evvel öncelikle atlarımızı aldık. Eğittik. Kıl çadırların üretilebileceği bir araştırma sürecine girdik. Aydın’da bir köyde bunun tedariki konusunda görüşmeler yaptık. Ait olduğumuz medeniyetin kültürünü yansıtan böylesi bir diziye başlamak bizleri mutlu etti. Hikayeye ilk başladığında klasik dram mantığını taşımadığı için inanmadılar. Aşk olması lazım, aşkın gösterilmesi lazım yoksa dizi tutmaz denildi. Ama tuttu. Bu anlamda dram filmlerinin mantığını, ezberini bozdu. Bugün Venezuela Devlet Başkanı Madura da dizimizi izliyor. Dolayısıyla zorlu bir süreçti ama inandık ve başardık” dedi.

