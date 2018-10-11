Alaiye Resort Hotel’den Kırlangıç Projesi

SKAL Antalya Çevre Komitesi tarafından başlatılan bu proje, otellerin repeat misafirleri olan kırlangıçları korumak adına oluşturulmuştur. Alaiye Hotels Genel Müdürü Sayın Selim Soylu konuşmasında: “Amacımız, otelimize gelerek yuva yapan kırlangıç türü kuşların yuvalarını bozmayarak nesillerinin devam etmesini sağlamaktır. Bilindiği üzere Kırlangıç kuşları her ilkbaharda Güney Afrika’dan ülkemize göç ederler, yuvalarını kurar ve yavrularını yetiştirirler. Uçmayı öğrenen yavruları ile birlikte sonbahara doğru yuvalarından ayrılarak tekrardan göç ederler. Her sene aynı yuva yerini kullanmaya özen gösterirler. Bu amaç doğrultusunda; otelimizde konaklayan misafirlerimize balkonlarına yuva yapan kırlangıçların da kendileri gibi uzak yerlerden gelen misafirlerimiz olduğunu hatırlatır ve yuvalarından rahatsızlık duymamaları gerektiğini bu proje sayesinde vurgulamış oluruz.” diyerek projenin önemi aktarmış oldu.

Alaiye Resort &Spa Hotel, Kırlangıç Projesi kriterlerini eksiksiz yerine getirerek projeye dahil olmaya hak kazandı. Katılım belgesini Skal Antalya Çevre Komitesi Başkanı Bülent Dokuzluoğlu, Alaiye Hotels Genel Müdürü Sayın Selim Soylu’ya ve Kalite Güvence Müdürü Ayla Çatar’a takdim etti.