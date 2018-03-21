Alaiye Kleopatra Hotel mutfak mirasına sahip çıkıyor

MUTFAK Mirası Belgesi, 20 Mart Salı günü saat 15:00’te Alaiye Kleopatra Hotel’de gerçekleşen ve Alanya ve diğer yöresel mutfaklara ait yiyeceklerin sunulduğu törende Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Alaiye Kleopatra Hotel’e teslim edildi.
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