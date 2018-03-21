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21 Mart Günlük Burç Yorumu

Alaiye Kleopatra Hotel mutfak mirasına sahip çıkıyor

Alaiye Kleopatra Hotel, Alanya ve diğer yöresel mutfaklara ait yemeklerin geleneğe uygun biçimde hazırlanması ve gelecek nesillere aktarılması için Alanya Belediyesi tarafından başlatılan Mutfak Mirası projesinin bir parçası oldu.

Alaiye Kleopatra Hotel mutfak mirasına sahip çıkıyor

Alaiye Kleopatra Hotel, Alanya ve diğer yöresel mutfaklara ait yemeklerin geleneğe uygun biçimde hazırlanması ve gelecek nesillere aktarılması için Alanya Belediyesi tarafından başlatılan Mutfak Mirası projesinin bir parçası oldu.

21 Mart 2018 Çarşamba 13:56
Alaiye Kleopatra Hotel mutfak mirasına sahip çıkıyor
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MUTFAK  Mirası Belgesi, 20 Mart Salı günü saat 15:00’te Alaiye Kleopatra Hotel’de gerçekleşen ve Alanya ve diğer yöresel mutfaklara ait yiyeceklerin sunulduğu törende Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Alaiye Kleopatra Hotel’e teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AlaiyeKleopatra HotelAlanyaYöresel Mutfak
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