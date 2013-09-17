Alaiye kalitesini taçlandırdı

5 yıldız kategorisinde, 443 oda sayısı ile her şey dahil konseptinde 2007 yılından beri uluslar arası turizm sektöründe hizmet veren Alaiye Hotels bugüne kadar kazanmış olduğu ödüller ve sertifikalara bir yenisini daha eklemiş oldu. Belgelendirme denetimi 1828 yılında kurulan ve 140 ülkede 900 den fazla ofis, 60 binden fazla kalifiye personel ve 500 binden fazla müşteriye geniş ürün yelpazesi ile hizmet veren dünyanın en büyük uluslararası gözetim ve belgelendirme kuruluşu Bureau Veritas tarafından yapıldı. Böylece Alaiye Hotels , tecrübesi ile misafir memnuniyeti odaklı olarak ürettiği ürün ve hizmet kalitesini ulusal ve uluslar arası platformda tescil etmiş oldu. Alaiye Hotel’de yapılan ödül töreni ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası Bureau Veritas Bölge Müdürü Can Yarangümelioğlu tarafından tesis genel müdürü Selim Soylu ve işletme müdürü Mahir Oktay’a takdim edilerek tüm departman müdürleri ve personel ile kutlama yapıldı. Törende konuşma yapan Alaiye Hotels Genel Müdürü Selim Soylu, kalite belgesinin iş sağlığı ve güvenliği, misafir memnuniyeti ve çevre yönetim sistemlerinin uygulama süreçlerinde yol gösterici olmasının yanı sıra sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmasını da sağlayacağını belirtti.

Hotels, ISO 9001:2008 "Kalite Yönetim Sistemi" Belgesini Bureau Veritas'tan alarak kalitesini taçlandırdı. Bölgede sektörel ve işletmeciliğin gerektirdiği uygulamalarda önder bir tesis olan, uzun çalışmaları sonucu mayıs ayında ISO 9001:2008 denetiminden geçerek Kalite Yönetim Sistemi konusunda yaptığı çalışmaları uluslararası ölçekli Bureau Veritas firması tarafından sertifikalandırdı.