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Alaiye'de son rötuşlar

Alanya Belediye Başkan Adem Murat Yücel, Alaiye Caddesi’nde devam eden çalışmaları inceledi.

Alaiye'de son rötuşlar

Alanya Belediye Başkan Adem Murat Yücel, Alaiye Caddesi’nde devam eden çalışmaları inceledi.

11 Ekim 2016 Salı 16:07
Alaiye'de son rötuşlar
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Haber: Alper KUTAY
ALAİYE Caddesi’nde yapımı devam eden parke ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Esnaf ve vatandaş ile çalışmalar hakkında fikir alış verişi yapan Başkan Yücel, Alaiye Caddesi’nde çalışmaların sona doğru yaklaştığını ve önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyledi. Bisiklet yolu, cep otoparkları ve yeni kaldırım düzenlemesi ile örnek caddeler arasında yer alan Alaiye Caddesi’nde faaliyet gösteren işletme sahipleri, çalışmalardan ötürü Başkan Yücel ve ekibine teşekkür etti. Yol ve kaldırımların yeni uygulama ile genişlediğini ve caddenin ferah ve daha aydınlık olduğunu belirten bölge esnafı, "Alaiye Caddesi’nin bu kadar değişeceğini tahmin etmiyorduk. Bizim kadar mahalle sakinleri de çalışmalardan memnun" ifadelerini kullandı. Caddenin en önemli sorunları arasında yer alan trafik çilesinin de sona ereceğini belirten Başkan Yücel, "Bu bölge Alanya’nın Prestij Caddesi olacak. Esnafın ve bölge sakinlerinin çalışmalardan memnun olması bizi de mutlu ediyor" dedi.
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