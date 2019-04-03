Alaattin Çakır kalesinde üçüncü oldu

31 MART 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Alanya’da 206 bin 776 seçmenden 164 bin 436 seçmen sandık başına gitti. Sandığa vatandaşın katılım oranı yüzde 79,48 olurken, Alanya genelinde oyların kullanıldığı toplam 668 sandıktan Cumhur İttifakı’nın adayı mevcut Belediye Başkanı Adem Murat Yücel zaferle çıktı. Peki, Alanya’nın doğusunda nüfusu en kalabalık mahallesi olan Mahmutlar’da oy dağılımı nasıl gerçekleşti? Eski Mahmutlar Belde Belediye Başkanı olan ve geçtiğimiz yerel seçimlerde Demokrat Parti’nin (DP) Adayı olarak siyaset sahnesinde yerini alan Alaaddin Çakır, kalesi olarak bilinen seçim bölgesi Mahmutlar'dan da umduğu oyu alamadı.

MAHMUTLAR’DA ÜÇÜNCÜ OLDU

Mahmutlar Mahallesi’nde toplam 61 sandıkta 14 bin 298 seçmenin oyu geçerli sayıldı. Sandıklardan en yakın rakibine 1529 oy fark atarak Adem Murat Yücel 1’inci çıktı. Mahmutlar halkı yerel seçimlerde ‘Cumhur İttifakı’ dedi. Yanı sıra Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez de 5 bin 556 oyla Mahmutlar’da ikinci oldu. 2004-2009 yılları arasında Mahmutlar Belde Belediye Başkanı olan Alaattin Çakır ise, kalesi olarak bilinen kendi seçim bölgesi Mahmutlar'da 3’üncü oldu. Çakır, Mahmutlar’dan sadece 1112 oy alabildi.

OYLARIN YÜZDE 14’ÜNÜ ALDI

Alaaddin Çakır, Alanya genelinde toplam 3 bin 126 oy alırken, bu oyların yüzde 35’i Mahmutlar’dan çıktı. Çakır’ın Alanya genelinde almış olduğu oy oranı yüzde 1,91 olarak belirlenirken, Mahmutlar’dan çıkan sonuçlarda oranı yüzde 14 oldu.

MAHMUTLAR MAHALLESİ

ALANYA BELEDİYE

BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU

ADEM MURAT YÜCEL : 7.085

ABDULLAH SÖNMEZ : 5.556

ALAATTİN ÇAKIR : 1.112

DİĞER ADAYLAR : 545