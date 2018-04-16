Alaattin Çakır Dim TV'de İğneli Fıçı’nın konuğu oldu

2002 YILINDA Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) katılan ve 2004 yerel seçimlerinde Mahmutlar Belediye Başkanı seçilen; İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Sekreterliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi Genel Koordinatörlüğü ve Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (TİMFED) Genel Başkan Vekilliği görevlerini yapmakta olan Alaattin Çakır, Dim TV’de (dimtv.tv) yayınlanan İğneli Fıçı programında Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim’in konuğu oldu. Programda Alanya ve Mahmutlar özelinde dikkat çekici pek çok noktaya temas edildi. İşte Çakır’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

‘BİZDEN ÖNCE MAHMUTLAR…’

2004’ten önce ben kendi halinde ticaret yapan bir iş adamıydım. Bu tarihten önce Mahmutlar’da iş ve veya siyaset yapan arkadaşlar bana gelip, mevcut sıkıntıları anlatıp aday olmam gerektiğini söylediler. O tarihlerde arıtma tesisi yok, yol yok, kaldırım yok, günde on defa elektrik kesintisi oluyor, gayrimenkul satışları dip seviyesinde… Kısacası, biz göreve gelmeden önce Mahmutlar üçüncü sınıf bir yaşam ve ticaret merkeziydi.

‘BETON YOĞUNLUĞUNU AZALTTIK’

İmar planları, nüfus izdüşümüne göre yapılan ve yenilenen planlandır. Belediye eski başkanımız Mustafa Şahin zamanında, 1995 yılında bir yoğunluk emsali değişikliğine gidilmiş. Bu değişiklik doğrudan değil, kat artırım suretiyle yapılmış ve 4 kat 5’e, 5 kat ise 6’ya çıkarılmış. İlk yüksek kat uygulaması benden önceki belediye başkanı döneminde başladı. Sanılıyor ki yüksek kat yapıldığı zaman daire sayısı artıyor, böyle bir şey yok. Sayılar aynı, değişen beton yoğunluğudur. 5 blok, 2 bloğa düşürülmüş, bloklar arası mesafe 50 metreye çıkarılmıştır. Böylece toprak boşaltılmış oldu, yeşil alan miktarı arttı. Bu uygulamaların sonucunda Mahmutlar’da azımsanamayacak kadar (10 bine yakın) yabancı nüfus yaşıyor.

‘ÇAVUŞOĞLU’YLA SIKINTIMIZ YOK’

Hem belediye başkan adaylığım hem de hizmetlerim döneminde sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun şahsıma ve belediyemize çok büyük katkıları oldu. Sayın bakanımızla hiç ters düşmedik. Ya sıkıntılı bazı hükümet projelerinin hızlandırılmasını ya da beldemizde yer almamasını istedik. Mesela D-400 karayolu yapılırken 3 yıl boyunca toprak vaziyette bırakıldı. Birçok otelin girişi buradan olduğu için çok sayıda sıkıntı yaşandı. Hatta bugün AKP’li belediye meclis üyesi bir arkadaşımız ‘Bu yolu böyle bırakan Ak Parti değil, ‘Kara Parti’’ diye bir söylemde bulunmuştu. Projeye eklenmesi gereken bazı noktalar (hidrolik geçişler, deniza tarafına istinat duvarı…) tespit ettik, fakat yatırımın gecikmemesi için proje bazında bazı tartışmalarımız oldu. Bunun haricinde bir sıkıntı olmamıştır bugüne kadar.

‘BU BELDE BİZİM’

2009 yılındaki adaylığım biraz sıkıntılı geçti. AKP Genel Merkezi tarafından adaylığımız açıklandıktan hemen sonra bir toparlanma sürecine girdik, fakat seçime çok az (3 ay) kalmıştı. Bu süreçten önce bizim aday olamayacağımızla ilgili iddialar ortaya atıldığı için birçok destekçimiz aramızdan ayrıldı. Dolayısıyla seçimi az bir farkla kaybettik. Fakat neticede bu belde bizim beldemiz. Benden önce de benden sonra da buranın bir başkanı oldu ve olacak. Yeni gelen belediye başkanına da aynı kendimiz hizmet üretiyormuşuz gibi yol göstermek ve destek vermek durumundayız. Ama bu seçim sürecinde rakip siyasi parti (Cumhuriyet Halk Partisi) tarafından bizim hiç hak etmediğimiz birçok olayla karşılaştırıldık. Dolayısıyla seçimden sonra bir kırgınlık oluştu.

‘ÇELİK’İN YÖNETİME GİRMESİ BİZİ ÜZDÜ’

Mahmutlar’ın CHP’li Belediye Başkanı Ali Çelik’in oğlunun (Savaş Çelik) AKP İlçe Yönetimi’ne girmesi beni rahatsız etti. Geçen dönemde partiden istifa etmeme rağmen Alanya İlçe Teşkilatı’nın da bizim belde teşkilatımızın da ricalarıyla seçim dönemlerinden sabah 6’dan akşam 9-10’lara kadar okul sorumlusu olarak hizmet ettik. Bu nedenle, İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun davetiyle biz de kongreye katıldık. Yönetim kurulunda bu şahsın olmasına, partide uzun yıllar hizmet etmiş arkadaşlar olarak bizim haberimiz olmadan, gönlümüz alınmadan böyle bir iş yapılması bizi derinden üzdü. Ben de üzüntümü sayın bakanımıza ifade ettim, hepsi bu.

‘MAHMUTLAR BIRAKTIĞIM GİBİ’

Büyükşehir yasasını hazırlayan, o dönemde AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Menderes Türel’e, hatta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Mahmutlar’ın ilçe olması konusunda ricalarımız oldu, ama bunlar sonuç vermedi. Oysaki biz buna nüfus, gelişim, her şey itibariyle hazırdık. Bakıyorsunuz Büyükşehir, Dim çayının suyunun Mahmutlar’a gelmesinin Büyükşehir sayesinde olduğunu, kendisi olmasaydı gelemeyeceğini söylüyor. Ben Mahmutlar Belediye Başkanlığı yapmış biri olarak diyorum ki gayet tabii gelebilirdi. Nitekim Kestel izin verseydi biz bunu yapacaktık. Ama Mahmutlar hizmet görmüyor. Su ve günübirlik hizmetler haricinde hiçbir şeyin gelmediğini Türel’e de ifade ettim. Mahmutlar, benim bıraktığım gibi duruyor. Alanya Belediyesi de 3-4 park dışında bir hizmet getirmedi. Hatta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’le aramızda esprisi oldu bunun, ‘Başkanım, o kadar çok hizmet yapmışsınız ki Mahmutlar’a yapacak bir şey bulamıyoruz.’ diye.

‘AKP’YLE GÖNÜL BAĞIM YOK AMA…’

AKP’yle gönül bağım yok, partiden istifa ettim. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la gönül bağım var. Onu her şeyden ve herkesten daha çok seviyorum. Türkiye için büyük hizmetleri var. Bununla birlikte belirtmeliyim ki Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu sadece Alanya için değil, tüm bölgemiz ve ülkemiz için bir değerdir.