Alaaddin Keykubat Koleji’nde Kariyer Günleri

LİSE öğrencilerinin geleceklerine yön verecek mesleklerini seçmede yardımcı olmak adına gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Başkan Yücel konuştu. Adem Murat Yücel gençlere, “Ne yaparsanız yapın sevdiğiniz mesleği seçin. Mesleğiniz ne olursa olsun o mesleğin en iyisi siz olun.” tavsiyesinde bulundu. Başkan Yücel’in konuşmasından satırbaşları şöyle; “Bu kadar seçim kampanyasından sonra 45 dakika konuşacak kelime bulamam. Alanya dünyanın en güzel, en mutlu şehri. Bunu onurla, göğsümüz kabararak söylüyoruz. Birçok kültür, dil, din ve medeniyetin birleştiği bir şehir. Her şeyin eğitimle çözüleceğine inananlarız. Yatırımlarımızı da geleceğe yapıyoruz, biz gelecek nesilleri düşünerek adım atıyoruz.

Alanya'ya renk katan bir eğitim kurumundayız, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Ben Alanya doğumluyum, Hayate Hanım'da ilkokul, Alanya Lisesi'nde orta ve lise öğrenimimi, Selçuk Üniversitesi'nde de Ziraat Mühendisliği eğitimimi tamamladım.

16 yıl önce Türkiye'nin en genç belediye başkanı unvanı ile 28 yaşımda siyasete adım attım.

Ben kendime inanmasaydım 4 seçimden galip çıkamazdım. "Hiç ölmeyecekmiş gibi çalış, yarın ölecekmiş gibi ibadet et" bu bizim düsturumuz.

Bir vadi ol, vadi olamazsan tepe ol, tepe olamazsan o tepede bir ağaç ol ama en iyisi ol. Yaptığınız işi sevmelisiniz. İşinizi benimsemezseniz başarılı olamazsınız. Ben oğluma da diyorum, "Ne istiyorsan onu yap"... Bir insan kendini en iyi tanıyandır. Ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü, neyi en iyi yapacağınızı, becerilerinize göre en iyi siz bilirsiniz.

Yönlendirmelerinizi de istek ve kabiliyetlerinize göre yapmalısınız.

Bizler yerel yönetim olarak eğitime gerçekten değer veriyoruz. Çevremizde 200 üzerinde eğitim kurumuz var, hepsine çevre düzenlemesinden tutun her şekilde hizmetimizi veriyoruz.”

‘POLİSLİK BİR AŞK MESELESİDİR’

İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı’nın gençlere tavsiyesi ise, “Polisliğin tek zorlu yanı tâyin meselesi. Bunun dışında polislik aslında bir meslek değil, askerlik ve öğretmenlikte öyle. Polislik parayla yapılacak bir iş değil, bir aşk meselesidir, bir davadır. Siz de içinizde bu aşkı duyuyorsanız seçebileceğiniz bir meslektir.” oldu. Avcı, “Polislikte, huzur ortamını oluşturmak için gecenizi gündüzünüze katıp, özveriyle çalışmak zorundasınız. Normal şartlar altında yapılabilecek bir görev değil, özveri isteyen bir meslek. Siz gençlerin bir hedefi olması gerekiyor. Gideceğiniz noktayı bilmezseniz, nereye yürüdüğünüzün bir anlamı olmaz. Bu hedefe ulaşmak için de mutlaka çalışmak zorundasınız. Eğitim sistemi içerisinde hasbelkader bildiğiniz yerlerden soru gelir, bazı işlerin rast gider, bir yere kaymakam olursun. Siz gençler eğer çalışma alışkanlığını okulda edinmediyseniz, bir sorumluluk almadıysanız kaymakam olsanız dahi aynı şekilde sorumluluktan, görevden kaçan bir kaymakam olursunuz. Ama sevilen bir kaymakam ya da sevilen bir belediye başkanı olur musunuz? Olamazsınız. Ama okulda çalışmayı ödev edinmiş, çalışmayı bilen bir insansanız fakat işiniz sınavlarda rast gitmedi mahallede çöpçü olursunuz. Çalışkan ve sorumluluk sahibi bir çöpçü olduğunuzda, işinizi doğru yaptığınızda o mahalleli sizi her zaman takdir eder. Kaymakam gelse kimse karşılamaz ama o çöpçüyü herkes özveriyle karşılar. O yüzden çalışma sorumluluğunu ödev edinmeniz lazım.” dedi.

Alaaddin Keykubat Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Can Baysal, Kariyer Günleri etkinliğiyle ilgili DİM TV’ye açıklamada bulundu. Baysal, “1987’den beri dershanecilikten gelen bir kurum, 2018-2019 eğitim ve öğretim sezonundan itibaren kolej olarak eğitim vermeye başlamış bulunmaktayız. Buradaki ortak amaç şudur; bütün meslek dallarının Alanya’daki önemli temsilcilerini kurumumuzla buluşturarak öğrencilerin sorularını cevaplamalarını, öğrencilere mesleklerini tanıtmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimiz içtenlikle sorularını soruyorlar. Misafirlerimiz de aynı içtenlikle cevaplarını veriyorlar.” dedi.

Soru-cevap kısmında ise öğrenciler Başkan Yücel ve Emniyet Müdürü Avcı’ya meslekleri ile ilgili sorular yöneltti. Etkinlik, öğrencilerin yönelttiği soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 14:30