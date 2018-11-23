Alaaddin Keykubat Anaokulu öğretmenleri bir araya geldi 

ALANYA Alaaddin Keykubat Anaokulu öğretmenleri, yardımcı personeli ve veliler, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Okul Aile Birliği tarafından organize edilen etkinlikte bir araya geldi. Organizasyon kapsamında Cafe Keyif çatısı altında bir araya gelen öğretmenler keyifli bir şekilde vakit geçirdi. Okul Aile Birliği Başkanı Gülten Doğan “Geleceğin mimarları öğretmenlerimiz için bugün bir araya geldik. Herkesin bildiği üzere gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerimizin eseri. Çocuklarımıza bilgi tohumlarını eken ve yetiştiren, geleceğin kurucusu değerli öğretmenlerimizle 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir araya gelmek hepimiz için mutluluk verici. Yalnızca bir gün değil, yılın her günü öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.