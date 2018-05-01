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AKYD'nin 29 yılı kitaplaştı

Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği'nin (AKYD) kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren ve Haşim Yetkin tarafından ele alınan kitap için tanıtım ve imza töreni düzenlendi

AKYD'nin 29 yılı kitaplaştı

Alanya Kadınları Yardımlaşma Derneği'nin (AKYD) kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren ve Haşim Yetkin tarafından ele alınan kitap için tanıtım ve imza töreni düzenlendi

01 Mayıs 2018 Salı 00:02
AKYD'nin 29 yılı kitaplaştı
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Asiye ELİAÇIK

ORGANİZASYONA Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyeleri, dernek üyeleri, Alanya eski Belediye Başkanı Cengiz Aydoğan, Alanya'nın tanınmış simaları ve çok sayıda davetli katıldı. 
'GELİRLER ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANILACAK'
Açılış konuşması yapan dernek Başkanı Nurcan Okan, "Sizler bizi aslında 29 yıldır hiç yalnız bırakmadınız. Derneğimizin 29 yıllık faaliyetlerini sürekli geliştirerek bugünlere gelebilmesi bunun en büyük kanıtıdır. Kurulduğumuz günden beri Alanya’mızı yöneten tüm kaymakamlarımızdan belediye başkanlarımızdan, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarımızdan, sivil toplum örgütlerimizden hep destek gördük. Bu 29 yıl gerçekten bir başarı öyküsü ise bunda hepinizin payı var. Bu başarı öyküsü çok ciddi bir ekip çalışmasının ürünüdür. Arkasında 29 yıldır gerek yönetim kurulunda yer alan veya sadece üye olarak çalışmalarımıza büyük bir özveriyle destek olan bütün ekip arkadaşlarımızın emekleri var. Hepsine çok teşekkür ederim. Derneğimizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları sırasında çeyrek asırlık bir emeğin kitaplaştırılarak gelecek nesillere aktarılması fikri bazı dostlarımız tarafından önerilen bu kitap fikri ortaya çıktı. Alanya’mızın gerçek bir değeri olan, emekli öğretmen, araştırmacı ve usta yazar sayın Haşim Yetkin de bu fikre destek verince bize de tamam demek kaldı. Bu kitabın tüm geliri burs vermekte olduğumuz yaklaşık 130 üniversite öğrencimiz için kullanılacaktır. Katılımınız için teşekkür eder, saygılar sunarım" dedi. Okan'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Yetkin de, kitabın hazırlanış süreci olan 3 yıl içinde yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. Kaymakam Harputlu ise "Böyle bir etkinliğe davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Anadolu kadını gerçekten fedakar, cefakar ve yardımlaşma konusunda dünyada örnektir. Bir şeyin aslında etrafındakilerle paylaştıkça daha çok artacağını, insanlara ne kadar anlatabilirsek geleceğimize de o kadar önemli bir katkıda bulunmuş oluruz. Bu kitap üzerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
 

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akyd nin yılı kitaplaştı
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