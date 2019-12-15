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AKTOB seçimini Yağcı kazandı

Antalya turizm sektörünün en önemli sivil toplum örgütlerinden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) iki adayın yarıştığı seçimini mevcut başkan Erkan Yağcı kazandı

GÜNCEL 15.12.2019, 18:34
AKTOB seçimini Yağcı kazandı
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YAĞCI 279 oy alırken, Yeliz Gül Ege 113 oy aldı. Antalya'da Kaş-Kalkan'dan Alanya sınırına kadar 5 yıldızlı oteller ağırlıklı olmak üzere turizm sektörünün en önemli sivil toplum örgütlerinden AKTOB'un olağan genel kurulu Concorde Hotel Lara'da yapıldı. Divan başkanlığına AKTOB'un eski başkanlarından Ahmet Barut'un seçildiği genel kurulda mevcut başkan Erkan Yağcı ile yönetim kurulu üyesi ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege aday oldu. İki listenin yarıştığı genel kurula TÜROFED Başkanı Osman Ayık, AKTOB'un eski başkanları Sururi Çorabatır, Yusuf Hacısüleyman ve AKTOB üyesi otelciler katıldı.

ÜÇ YILDA 6 MİLYONDAN 16 MİLYONA
Yoğun katılımın olduğu seçimde Yağcı, geçmiş dönem yönetiminin faaliyetlerini anlattı. Antalya turizminin dip yaptığı 2016 yılında göreve geldiklerini ve çok zor bir süreç yaşandığını anlatan Yağcı, 2016'da 6 milyona kadar düşen turist sayısının 2019'da 16 milyona kadar yükselerek rekora ulaştığını kaydetti. Yağcı, “Türkiye bir turizm ülkesidir ve Antalya da turizm başkentidir. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik ve bunu hep birlikte başardık" dedi. Yağcı, İngiliz turistlerin tatil sonrası hastalık bahanesiyle haksız yere otellere açtığı tazminat davalarıyla ilgili sorunun da ciddi ölçüde azaldığını kaydetti.
'KALEİÇİ'Nİ AKILLARA GETİRDİK'
Antalya turizminin yurtdışında imajına katkı sunmak için kadın adaylığın önemine dikkati çeken Yeliz Gül Ege, adaylık sürecinde Kaleiçi'nin akıllara getirildiğini belirterek, “Kaleiçi 'Kaşıkçı elmasıdır' ve düşünmeye sevk ettik" dedi. AKTOB'un düzenlediği Resort Kongresi'nin günümüzde enerjisini yitirdiği eleştirisinde de bulunan Ege, Antalya'da arkeoloji ve tarihi zenginliklerin en çok kullanılabilecek enstrümanlar olduğuna da dikkati çekerek, ATAV olarak yurtdışına kaçırılan tarihi eserlerin iadesi ve Perge'de 90 sütunun ayağa kaldırılması yönündeki çalışmalarını örnek gösterdi.
İKİ ADAYDAN ÖRNEK FOTOĞRAF
Genel kurulda iki başkan adayı Erkan Yağcı ve Yeliz Gül Ege yan yana oturdu. Başkan adaylarının konuşmasının ardından ise divan heyetine seçime girecek 15'şer kişilik yönetim kurulu ve 3'er kişilik denetim kurulu asil ve yedek üye listeleri sunuldu. Erkan Yağcı 'yeşil' listeyle, Yeliz Gül Ege 'beyaz' listeyle seçime girdi. Oylamadan öncede iki başkan adayı divan başkanı Ahmet Barut'la fotoğraf çektirdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açıldı. 492 üyesi bulunan AKTOB'da, kullanılan oylardan 279'unu alan Erkan Yağcı ve yönetimi 3 yıllık ikinci dönem için tekrar göreve seçildi. Yeliz Gül Ege ve listesi ise 113 oy aldı. Sandıklardan 18 boş, 1 geçersiz oy çıktı.
AKTOB'UN YENİ YÖNETİMİ
Erkan Yağcı başkanlığındaki yönetim kurulu Kaan Kaşif Kavaloğlu, Ece Tonbul Kilit, Ramazan Kara, Mehmet Tümbül, Zafer Alkaya, Hasan Ali Ceylan, Selçuk Akıltopu, Fikret Demirtürk, Ahmet Çevik, İbrahim Yaşar, Mehmet Ali Karamancı, Ahmet Eğritaş, Murat Kalaycı ve Nihat Vural'dan oluşurken, denetim kuruluna ise Süleyman Güneş, Ali Şahin ve Nevzat Erol seçildi.

#Yağcı #AKTOB #Antalya turizm sektörü #Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği
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