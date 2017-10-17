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Aksoy muhtarları dinledi

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Antalya’nın batısına, İl Başkan Yardımcısı ve yöneticileri ise Alanya başta olmak üzere doğu ilçelerine çıkarma yaptı

Aksoy muhtarları dinledi

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Antalya’nın batısına, İl Başkan Yardımcısı ve yöneticileri ise Alanya başta olmak üzere doğu ilçelerine çıkarma yaptı

17 Ekim 2017 Salı 15:04
Aksoy muhtarları dinledi
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Konyaaltı ve Kemer ilçelerindeki muhtarlıkları ziyaret edip sohbet etti. Doğu ve batı ilçelerinde toplam 38 muhtarın bir gün içerisinde ziyaret edildiğini açıklayan Aksoy, “Manavgat, Serik, Alanya, Muratpaşa ve Kepez bölgelerini ise il başkan yardımcım ve yönetim kurulu üyelerim ziyaret ederek muhtarların sorunlarını dinledi” dedi. Konyaaltı bölgesinde Uluç, Uncalı, Siteler ve Aşağıkaraman Mahallesi'nde muhtarları ziyaret ettiğini söyleyen Aksoy, “Muhtarlarla mahallelerinin sorunları ve günlük siyasetle ilgili güzel sohbetler gerçekleştirdik. Sorunları raporlar haline getiriyoruz. Aşağıkaraman'a Menderes Türel'in ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in bir yıl önce köprü sözü verdiğini ancak sözlerin halen yerine getirilmediğini söyleyen Aksoy, "Bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MHPı Mustafa AksoyAntalya
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