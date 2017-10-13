Aksoy Alanyalı muhtarları dinleyecek

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, önümüzdeki hafta başında MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Dim bölgesindeki mahalleleri ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelecek. İl Başkanı Mustafa Aksoy'un Antalya'nın batı bölgesindeki ilçelere giderek merkez ve kırsaldaki muhtarlarla ve bölge halkıyla bir araya geldiğini söyleyen MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "Önümüzdeki haftadan itibaren Dim bölgesindeki mahalleleri ziyaret edip sorunlarını yerinde dinleyeceğiz" dedi.