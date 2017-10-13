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Aksoy Alanyalı muhtarları dinleyecek

MHP İlçe Teşkilatı, önümüzdeki hafta MHP İl Teşkilatı’ndan yöneticilerin de katılımıyla Dim bölgesindeki mahalle muhtarlarını ziyaret edecek

Aksoy Alanyalı muhtarları dinleyecek

MHP İlçe Teşkilatı, önümüzdeki hafta MHP İl Teşkilatı’ndan yöneticilerin de katılımıyla Dim bölgesindeki mahalle muhtarlarını ziyaret edecek

13 Ekim 2017 Cuma 16:40
Aksoy Alanyalı muhtarları dinleyecek
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, önümüzdeki hafta başında MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Dim bölgesindeki mahalleleri ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelecek. İl Başkanı Mustafa Aksoy'un Antalya'nın batı bölgesindeki ilçelere giderek merkez ve kırsaldaki muhtarlarla ve bölge halkıyla bir araya geldiğini söyleyen MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "Önümüzdeki haftadan itibaren Dim bölgesindeki mahalleleri ziyaret edip sorunlarını yerinde dinleyeceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MHPMHP İl TeşkilatıMustafa Aksoy
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