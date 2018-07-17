Aksekili mahalle sakinlerinden mermer ocağı tepkisi

AKSEKİ'YE bağlı Güzelsu, Pınarbaşı, Çukurköy ve Çaltılıçukur mahalleleri arasında açılması istenen mermer ocağına ilişkin ÇED toplantısı düzenlendi. 4 mahallenin sakinleri de toplantıya davet edildi. Toplantıya katılmayan bölge halkı sedir, ardıç, ladin ve zeytin ağaçlarının bol bulunduğu mahallelerinin ortasında mermer ocağı açılmasını istemediklerini belirterek protesto gösterisi yaptı.

Protestoya çevreci A Platformu sözcüsü Hediye Gündüz ve diğer çevreciler de destek verdi. Grup adına basın açıklaması yapan Hediye Gündüz, bölgeye mermer ocağı açılmasını istemediklerini söyledi. Ocağın açılacağı alan çevresinde 20 endemik bitkinin bulunduğunu aktaran Gündüz, bölgede koruma altındaki çardak sedir ağaçlarının bulunduğunu vurguladı.