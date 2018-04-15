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Akseki depremi ucuz atlattı

Akseki Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa İsmet Uysal, cuma akşamı meydana gelen ve Alanya’da da hissedilen deprem nedeniyle kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyledi

Akseki depremi ucuz atlattı

Akseki Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa İsmet Uysal, cuma akşamı meydana gelen ve Alanya’da da hissedilen deprem nedeniyle kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyledi

15 Nisan 2018 Pazar 23:06
Akseki depremi ucuz atlattı
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AKSEKİ'DE 13 Nisan Cuma akşamı AFAD'ın 4.8, Kandilli Rasathanesi'nin ise 4.5 büyüklüğünde açıkladığı bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Yarpuz mevkii olan deprem Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, İbradı ilçeleriyle Konya'nın Seydişehir ve Isparta'nın bazı ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem nedeniyle Akseki'de vatandaşlar sokağa çıktı. Bir süre bekleyen vatandaşlar havanın kararması ve paniğin geçmesiyle evlerine döndü.
'OLUMSUZ BİR ŞEY YOK'
Akseki Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa İsmet Uysal, depremi Antalya'dan ilçeye dönüşü sırasında öğrendiğini belirterek "Hemen bütün muhtarları aradım. Şu ana kadar olumsuz bir şey yok. Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e de bilgi verdim, herhangi bir sıkıntı yok. Kaymakam Bey'le de sürekli temas halindeyiz. Tek tek bütün mahalleleri de ziyaret edeceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akseki Belediye Başkanıİsmet Uysal
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