Akseki'de Kan Bağışı

Türk Kızılayı Antalya Kan Merkezi tarafından Akseki'de düzenlenen kan bağışı kampanyasında 220 ünite kan toplandı.

Akseki'de Kan Bağışı
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KIZILAY Kan Merkezi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyasında, Akseki Jandarma Komando Taburu, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli asker, subay ve astsubaylar ile vatandaşlar kan verdi.  Türk Kızılayı Kan Toplama Ekibi Sorumlusu Dr. Bedri Yalçın, Akseki'ye üç ay arayla gelerek kan bağışı kabul ettiklerini belirtti. İlçede 2 gün süren kan bağışı kampanyasına gösterilen ilgiden memnun olduğunu kaydeden Yalçın, ülkenin kan ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını, 18 ila 65 yaş herkesin bağışta bulunabileceğini söyledi. 
Kan grubu zor bulunun vatandaşların da acil ihtiyacı olanlara yardımcı olmaları için bağışa önem vermesini istediklerine işaret eden Yalçın, ülkesini seven, sorumluluk sahibi herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti. 

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