AKP’li Meclis üyesinin Mansur Yavaş’a ‘artist’ sözü ortalığı karıştırdı
AKP Sincan Belediye Meclis Üyesi Bekir Yıldız'ın kürsüden yaptığı açıklama sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 'artist' demesi üzerine Meclis'te gerginlik yaşandı
GÜNCEL 09.12.2019, 22:25
AKP’li belediye meclis üyesi Bekir Yıldız, Melih Gökçek’in belediye başkanı olduğu Refah Partisi zamanında, belediyede CHP'li üyelerin sayıca üstün olduğunu belirtti. Yıldız, “6-7 ay Ulus'taki taş binada savaş yaptık” şeklindeki açıklamasına Başkan Yavaş’ın “İyi mi oldu başkan? Kötüydü değil mi? Niye aynısını yapıyorsunuz?” yanıtı sonrası Yıldız “Sayın Başkan bizim işimiz artistlik değil” dedi.
Yıldız'ın “artist” sözü üzerine Meclis'te gerginlik yaşandı. Yavaş, Yıldız'dan sözünü geri almasını rica ederek mikrofonu kapattı ve oturuma ara verildi.
Yavaş'ın Meclis'ten ayrılmasının ardından AKP’li ve CHP'liler arasında sert tartışmalar yaşandığı gözlendi.
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