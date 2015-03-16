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AKP'li Kadıoğlu'ndan 'Keykubat' teşekkürü

AKP’nin Alanya’daki kurucularından olan işadamı Şeyhmuz Kadıoğlu, hafta sonu Ankara’ya giderek yakın dostu olan Bakan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti

AKP'li Kadıoğlu'ndan 'Keykubat' teşekkürü

AKP’nin Alanya’daki kurucularından olan işadamı Şeyhmuz Kadıoğlu, hafta sonu Ankara’ya giderek yakın dostu olan Bakan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti

16 Mart 2015 Pazartesi 10:16
AKP'li Kadıoğlu'ndan 'Keykubat' teşekkürü
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ADALET ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 2001 yılında Alanya’daki ilk kurucularından olan ve AKP İlçe Teşkilatı’nın 14 yıldır vazgeçilmez yönetim kurulu üyesi olarak bilinen, yıllardır Alanya’da kuyum, emlak ve deri üzerine ticaret yapan işadamı Şeyhmuz Kadıoğlu, önceki gün Ankara’ya giderek yakın dostu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu’nun 2002 yılından beri Alanya’ya sayısız hizmetleri olduğunu, yoğun programına rağmen Alanya’ya olan ilgisini hiçbir zaman eksik etmediğini söyleyen Kadıoğlu, Alanya’ya Alaaddin Keykubat Üniversitesi açılması için girişimde bulunan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 09:22
Anahtar Kelimeler:
AkpKadıoğluKeykubatTeşekkürAlanya
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