AKP'li Kadıoğlu'ndan 'Keykubat' teşekkürü

ADALET ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 2001 yılında Alanya’daki ilk kurucularından olan ve AKP İlçe Teşkilatı’nın 14 yıldır vazgeçilmez yönetim kurulu üyesi olarak bilinen, yıllardır Alanya’da kuyum, emlak ve deri üzerine ticaret yapan işadamı Şeyhmuz Kadıoğlu, önceki gün Ankara’ya giderek yakın dostu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu’nun 2002 yılından beri Alanya’ya sayısız hizmetleri olduğunu, yoğun programına rağmen Alanya’ya olan ilgisini hiçbir zaman eksik etmediğini söyleyen Kadıoğlu, Alanya’ya Alaaddin Keykubat Üniversitesi açılması için girişimde bulunan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.