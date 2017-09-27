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AKP’li isimden Melih Gökçek’e çok konuşulacak istifa mesajı!

Kadir Topbaş'ın 'gerekçesiz' istifasının ardından AKP'li İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu’ndan ilginç Melih Gökçek tweeti geldi

AKP’li isimden Melih Gökçek’e çok konuşulacak istifa mesajı!

Kadir Topbaş'ın 'gerekçesiz' istifasının ardından AKP'li İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu’ndan ilginç Melih Gökçek tweeti geldi

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:44
AKP’li isimden Melih Gökçek’e çok konuşulacak istifa mesajı!
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CHP Parti Meclisi üyesi Ali Öztunç’un AKP’li 10 belediye başkanı istifa edecek’ iddiasından günler önce, AKP’li İBB Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu’nun Melih Gökçek’e istifa çağrısı yaptığı ortaya çıktı. Muharrem Kaşıtoğlu’nun, twitter’dan yaptığı açıklamada “Melih Gökçek Başkanım. Yaklaşık 100 yıl süren hizmet sevdanıza teşekkür eder, sivil hayatınızda başarılar dilerim, demek için sabırsızlanıyorum.” dediği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın cuma günü görevinden istifasını açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Twitter’dan “İstanbul hayatıydı… İstanbul'un her yerinde hizmeti var… İstifa kendi takdiri, Türkiye seni hayırla yad edecektir. Yol arkadaşımız.” şeklinde bir mesaj paylaşmıştı.

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Gökçek’in bu tweetine yanıt yine AKP’li bir isimden geldi. İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi AKP’li Muharrem Kaşıtoğlu Gökçek’e hitaben attığı tweette “Melih Gökçek Başkanım. Yaklaşık 100 yıl süren hizmet sevdanıza teşekkür eder, sivil hayatınızda başarılar dilerim, demek için sabırsızlanıyorum.” ifadesini kullandı.

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Melih GökçekAkpBelediye Başkanı
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yusuf Gündoğdu 2017-09-27 17:05:57

Benim Düşüncem Ankara Böyük sayın Başkanımız istifa Etmesi Gerek Daha Genc Dinamik Gerek

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