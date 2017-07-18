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AKP'li Akay'dan köprü talebi

Alanya Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis Üyesi Ertuğrul Akay, Karasu yoluna sathi kaplama asfalt yaptıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti

AKP'li Akay'dan köprü talebi

Alanya Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis Üyesi Ertuğrul Akay, Karasu yoluna sathi kaplama asfalt yaptıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti

18 Temmuz 2017 Salı 22:45
AKP'li Akay'dan köprü talebi
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ALANYA Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan Karasu yolunun asfaltlanmasının Avsallar ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşları sevindirdiğini söyleyen Akay, Başkan Yücel'den Karasu yolunun Ali Köprüsü'ne yakın bir bölgesinde köprü yaptırarak, Karasu yolunun yapımını taçlandırmasını istedi.
'YAYLAYA ULAŞIM KISALACAK'
Ali Köprüsü yanına yapılacak köprünün Karasu yolunu yayla yoluna bağlayarak, bölge halkının yaylaya ve bölgedeki mahallelere ulaşımını kısaltacağını söyleyen Akay, şöyle konuştu: "Başkan Yücel, Karasu yolunu ıslah ettirip asfaltlatarak bölgeye büyük bir hizmet getirdi. Kendisine bölge halkımız adına teşekkür ediyorum. Karasu yolunun yayla yoluna bağlanması için tarihi Ali Köprüsü yanına karşılıklı iki aracın geçebileceği bir köprü yaptırırsa halkımızın yaylaya ve mahallelere ulaşımı büyük oranda kısalacak. Ayrıca, tarihi Ali Köprüsü'nün de turizme kazandırılması sağlanmış olacak. Başkan Yücel'in, halkımızın talebini dikkate alacağına inanıyorum."

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Son Güncelleme: 18.07.2017 22:58
Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiAK PartiMeclis Üyesi Ertuğrul AkayKöprü Talebi
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