AKP'li Akay'dan köprü talebi

ALANYA Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan Karasu yolunun asfaltlanmasının Avsallar ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşları sevindirdiğini söyleyen Akay, Başkan Yücel'den Karasu yolunun Ali Köprüsü'ne yakın bir bölgesinde köprü yaptırarak, Karasu yolunun yapımını taçlandırmasını istedi.

'YAYLAYA ULAŞIM KISALACAK'

Ali Köprüsü yanına yapılacak köprünün Karasu yolunu yayla yoluna bağlayarak, bölge halkının yaylaya ve bölgedeki mahallelere ulaşımını kısaltacağını söyleyen Akay, şöyle konuştu: "Başkan Yücel, Karasu yolunu ıslah ettirip asfaltlatarak bölgeye büyük bir hizmet getirdi. Kendisine bölge halkımız adına teşekkür ediyorum. Karasu yolunun yayla yoluna bağlanması için tarihi Ali Köprüsü yanına karşılıklı iki aracın geçebileceği bir köprü yaptırırsa halkımızın yaylaya ve mahallelere ulaşımı büyük oranda kısalacak. Ayrıca, tarihi Ali Köprüsü'nün de turizme kazandırılması sağlanmış olacak. Başkan Yücel'in, halkımızın talebini dikkate alacağına inanıyorum."