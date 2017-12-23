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AKP’de ikinci ’90 yıllık reklam arası’ skandalı

Manisa'da AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Oyit'in Birleşmiş Milletler'in aldığı Kudüs kararının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı "600 yıllık yedi düvele hükmeden Osmanlı'nın, 90 yıllık reklam arası bitmiştir. Zafer inananlarındır" paylaşımı tepki topladı. CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, "FETÖ'den sonra, şimdi AKP kadrolarına maalesef Cumhuriyet ve halk düşmanları yerleşmiştir" diyerek tepki gösterirken, AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, bu sözleri kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. Özdağ, "90 yıllık reklam arasını kabul etmek mümkün değildir, reklam arası da yoktur. Cumhuriyet de Osmanlı da bizimdir" dedi

AKP’de ikinci ’90 yıllık reklam arası’ skandalı

Manisa'da AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Oyit'in Birleşmiş Milletler'in aldığı Kudüs kararının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı "600 yıllık yedi düvele hükmeden Osmanlı'nın, 90 yıllık reklam arası bitmiştir. Zafer inananlarındır" paylaşımı tepki topladı. CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, "FETÖ'den sonra, şimdi AKP kadrolarına maalesef Cumhuriyet ve halk düşmanları yerleşmiştir" diyerek tepki gösterirken, AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, bu sözleri kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. Özdağ, "90 yıllık reklam arasını kabul etmek mümkün değildir, reklam arası da yoktur. Cumhuriyet de Osmanlı da bizimdir" dedi

23 Aralık 2017 Cumartesi 20:54
AKP’de ikinci ’90 yıllık reklam arası’ skandalı
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MANİSA'DA AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Oyit’in, Türkiye Cumhuriyeti’ni reklam arası olarak niteleyen paylaşımı CHP ve AKP”nin tepkisini çekti. Birleşmiş Milletler’in Kudüs kararının ardından ‘Ziya Başkan’ isimli sosyal medya hesabından, “600 yıllık yedi düvele hükmeden Osmanlı’nın, 90 yıllık reklam arası bitmiştir. Zafer inananlarındır” paylaşımını yapan Oyit, tepkilerin ardından kısa sürede paylaşımı kaldırdı.

Ziya Oyit’in sözlerine tepki gösteren CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, “Cumhuriyet düşmanları maalesef kin ve nefretleriyle AKP saflarında yer almıştır. Devrim şehidi öğretmen Kubilay’ın Cumhuriyet ve laiklik düşmanı gericilerce katledilmesinin yıl dönümünde ‘Ziya Başkan’ adıyla kullandığı sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ile birlikte paylaştığı ve “600 yıllık yedi düvele hükmeden Osmanlı’nın, 90 yıllık reklam arası bitmiştir. Zafer inananlarındır” paylaşımı ile Cumhuriyet reklam arası olarak gösterilmek istenmektedir. Devrim şehidi Kubilay’ın katledilmesinin yıl dönümünde böyle alçakça bir paylaşımın yapılması tam bir skandaldır. Gelen tepkiler üzerine paylaşımın silinmiş olması, onların yaptığı iğrençlikleri örtemeyecektir. Bir dönem AKP desteği ile devleti ele geçirmeye çalışan ve kanlı darbe girişiminde bulunan  FETÖ’den sonra, şimdi AKP kadrolarına maalesef Cumhuriyet ve halk düşmanları yerleşmiştir” diye konuştu.

‘KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL’

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da bu tarz paylaşımların doğru olmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim arkadaşımız bir başkasının paylaşımını paylaşmış. Büyük bir ihtimalle dikkatini çekmemiş veya düşünmeden paylaşmış. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ben Türk milliyetçisiyim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin varisi olduğuna inananlardanım. 90 yıllık reklam arasını kabul etmek mümkün değildir, reklam arası da yoktur. Türk tarihi bir bütündür. Tarih sahnesine çıktığımızdan beri de bu böyledir. Cumhuriyet ne kadar bizimse Osmanlı da o kadar bizimdir. Hepsinin adı bellidir. Hepsinin adı Türk devletidir.”

Paylaşımın kısa sürede kaldırıldığını kaydeden Özdağ, “Bu paylaşımlara yönelik gerekli adımları atarız. Bunları kabul etmemiz mümkün değildir. İnsanlar bir hata, bir eksiklilk yapabilir. Zaten aynı anda da paylaşım kaldırıldı. Toplumun içinde herkesin aynı düşünmesi mümkün değil. Parti politikalarına aykırı düşünceleri birileri sergileyebilir. Onlar hakkında da disiplin soruşturmaları gereğini yapar. AK Parti bu konuda çok duyarlıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de aynen Abdülhamit gibi, Fatih gibi, Yavuz gibi, Yıldırım Beyazıt gibi büyük bir devlet adamıdır.Türklerin son yüzyılda çıkardığı en ciddi devlet adamlarından bir tanesidir” dedi. DHA

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