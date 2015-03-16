AKP’de 2. mülakat süreci başlıyor

ADALET ve Kalkınma Partisi’nde (AKP) 7 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri için genel başkan yardımcılarının başkanlığında, MKYK üyeleri, 3 dönemini tamamlamış 8 milletvekilinden oluşan alt komisyonlar, 5 bin 595 milletvekili adayıyla ilk aşama mülakatları dün tamamlandı. Bilindiği gibi AKP’de Alanya kontenjanından Ömer Kocaman, Övünç Özkan, Hüsnü Akçalıoğlu, Mustafa Başak, Ali Kiriş, Ferdi Çakar, Hasan Uğur ve Habibe Gülden Özdil aday adayı olmuştu. Aday adaylarının ikinci mülakata alınacağı 16-22 Mart'taki ara komisyonlara, alt komisyonu geçen 2 bin dolayında aday adayının davet edilmesi planlanıyor.

KOMİSYONDA BİZZAT DAVUTOĞLU VAR

Adaylara ilişkin nihai kararın verileceği 23 Mart-7 Nisan'daki üst komisyon çalışmalarına bizzat başkanlık edecek olan AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun çalışma takvimini sadece aday belirleme çalışmalarına göre yapması bekleniyor. AKP Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olan İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, yaptığı açıklamada, 6 Mart'ta çalışmaya başlayan alt komisyonun, bunu 15 Mart Pazar itibariyle tamamladığını ifade etti. Mülakatlara, temayül yoklamalarına giren 5 bin 595 milletvekili aday adayının davet edildiğini ifade eden Ataş, mülakatlara üst kurul tarafından değerlendirilecekleri için 22., 23., 24. dönem milletvekillerinin, MKYK asıl ve yedek üyelerinin ve 30 Mart 2014'den sonra herhangi bir nedenle görevinden ayrılan il başkanlarının çağrılmadığını anlattı.

‘HİÇBİR ADAY ADAYINA YAKIN DEĞİLİZ’

Tüm aday adaylarına eşit mesafede yaklaştıklarını dile getiren Ataş, “Hiçbir duygusal yakınlık göstermeden, eş, dost, arkadaş ilişkisi duygusallığını göstermeden herkese eşit mesafede yaklaşmaya çalışıyoruz. Objektif bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. En doğru adayları tespit etmeye çalışıyoruz. Mülakatlar bittikten sonra, ara komisyona geçen aday adayları ki takriben 2 bin dolayında olacağını tahmin ediyoruz, yani 4 bin kişinin elenebileceğini tahmin ediyoruz. 2 bin dolayındaki aday adayı, yeniden 4 ara komisyona girecek. Bu şekilde alt komisyonlar, 5 bin 595 aday adayının 3'te ikiye yakınını elemiş olacak” dedi.

ADAY ADAYLARI ELEMEDEN GEÇECEK