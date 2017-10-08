Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.420
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7131
EURO
4.2375
Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor
Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor
9 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Ekim 2017 Alanya -...
Rahmi zarar gören kadın, kök hücre ile bebek sahibi olabilir
Rahmi zarar gören kadın, kök...
banner468

AKP'nin toplantısında 4 Alanyalı

AKP'nin Afyon'daki 26. İstişare Değerlendirme Toplantısı'na Çavuşoğlu, Arınç, Çelik ve Toklu olmak üzere 4 Alanyalı birden katıldı

AKP'nin toplantısında 4 Alanyalı

AKP'nin Afyon'daki 26. İstişare Değerlendirme Toplantısı'na Çavuşoğlu, Arınç, Çelik ve Toklu olmak üzere 4 Alanyalı birden katıldı

08 Ekim 2017 Pazar 22:57
AKP'nin toplantısında 4 Alanyalı
banner404

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 26.'sını yine Afyon'da gerçekleştirdiği İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cuma akşamından başlayarak dün akşam sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra AKP Genel Merkezi yöneticileri, milletvekilleri ve parti üst kurul yönetiminin eşleriyle katıldığı toplantıya Alanyalı olarak 4 isim katıldı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anne tarafından Alanyalı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, aslen Demirtaş'ın İspatlı Mahallesi'nden olan Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ile ismi en favori AKP İlçe Başkan Adayı olarak anılan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Toklu da bu çok önemli toplantıya eşi Sultan Toklu ve oğlu Zeki Eren Toklu ile birlikte katıldı. Toklu çifti, otelin girişinde karşılaştıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile de sohbet etme imkanı buldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Afyon KampıAlanyalıAkp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuğu olmayan erkeklere 'yuvarlak hücre' müjdesi
Çocuğu olmayan erkeklere 'yuvarlak hücre' müjdesi
Dim Diyarbakır'da TGF'yi temsil etti
Dim Diyarbakır'da TGF'yi temsil etti
Türkdoğan Bahçeli'yi ziyaret etti
Türkdoğan Bahçeli'yi ziyaret etti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim