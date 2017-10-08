AKP'nin toplantısında 4 Alanyalı

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 26.'sını yine Afyon'da gerçekleştirdiği İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cuma akşamından başlayarak dün akşam sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra AKP Genel Merkezi yöneticileri, milletvekilleri ve parti üst kurul yönetiminin eşleriyle katıldığı toplantıya Alanyalı olarak 4 isim katıldı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anne tarafından Alanyalı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, aslen Demirtaş'ın İspatlı Mahallesi'nden olan Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ile ismi en favori AKP İlçe Başkan Adayı olarak anılan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Toklu da bu çok önemli toplantıya eşi Sultan Toklu ve oğlu Zeki Eren Toklu ile birlikte katıldı. Toklu çifti, otelin girişinde karşılaştıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile de sohbet etme imkanı buldu.