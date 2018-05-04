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AKP'li Karagöz partililerle buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Antalya milletvekili aday adayı olan Mine Karagöz, Alanya Öğretmenevi'nde verilen kahvaltıda partililerle buluştu

AKP'li Karagöz partililerle buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Antalya milletvekili aday adayı olan Mine Karagöz, Alanya Öğretmenevi'nde verilen kahvaltıda partililerle buluştu

04 Mayıs 2018 Cuma 18:38
AKP'li Karagöz partililerle buluştu
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2005-2013 ARASINDA Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya Kadın Kolları Başkanlığı görevini yapan Mine Karagöz, yarın yapılacak temayül yoklaması öncesinde partililerle buluştu. Parti yönetiminin de tam kadro katıldığı kahvaltıda bir konuşma yapan Karagöz, Türkiye’de kadın olarak siyaset yapmanın zorluklarına değinerek “Bayanların aktif olarak siyasette bulunması ve katkı sağlaması gerçekten çok zor. Akşam astığım çamaşırları toplayıp, kızımı servise bindirip öyle geldim. Yani bizim üzerimizde böyle ekstra yükler var. Siyasette bulunup bir şeyler yapmaya çalışmamızı desteklerseniz çok sevinirim.” dedi.

‘AKP ALEYHİNE ÇALIŞMADIM’
Siyasete çeşitli nedenlerle ara vermesine karşın partiyle bağının hiç kopmadığını, buna rağmen kendisi hakkında söylentilerin çıktığını belirten Karagöz, şöyle konuştu: “Partiye küstüğüm söylendi, ‘Başka partiye geçti.’ denildi, ama bunlar doğru değildi. Ben şuna inanıyorum: Biraz ara verip dinlenmek gerekiyor. Yani dışarıdan, tarafsız da bakmak gerekiyor. Kendi adıma böyle bir karar almıştım, ama partimle dirsek temasını hiç koparmadım. Oyumu yine AKP’ye verdim. Dört yıllık süreçte hiçbir zaman partimin aleyhine bir şey yapmadım, başka oluşumlarda bulunmadım. Ben yine partimin gönüllüsüydüm. Ve bunu ispatlamak adına partimden aday adayı oldum. Teşkilatın içinden geldiğim için kendime güveniyorum.”.

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AdaletKalkınma PartisiMine KaragözAlanya Öğretmenevi
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